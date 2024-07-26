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沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

編譯潘勛／即時報導
沃爾瑪變更結帳收銀台使用政策，尤其是自助結帳，已發紊亂，客戶抱怨不已。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
沃爾瑪變更結帳收銀台使用政策，尤其是自助結帳，已發紊亂，客戶抱怨不已。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

零售巨擘沃爾瑪（Walmart）變更自助結帳政策，有些店家只開放給顧客購買15項或更少產品者使用，很多顧客經常推著東西滿滿的購物車，大排長龍在收銀員很少的結帳通道浪費時間，因此顧客抱怨不已；有人甚至放棄購物，整車價值數百元的商品乾脆算了不買。

太陽報(The Sun)報導，很多顧客到沃爾瑪買東西，卻碰到結帳選項受限而生氣，紛紛上社群媒體抱怨。其中一人指出，只開一線正規結帳通道，而等待結帳的人都排到服裝區了。那位顧客被沃爾瑪員工告知，他買的項目很多，不能使用自助結帳，因此他憤而棄買整車價值300元的商品。

有人說，自己在收銀員結帳的通道排長龍，而自助結帳櫃台卻空無人，讓他們看了很不爽。

另一位顧客表示，無論何時，自己去沃爾瑪購物，都碰到誇張的等待結帳長龍，原因在店家只派幾個結帳收銀員，最後他也扔下一整車東西不買了。

「沃爾瑪客服」(@walmarthelp)在X社媒的帳號回應這兩則評論，要求顧客提供更多購物時的資訊。但如此回應似乎沒讓顧客舒解怒氣，「沃爾瑪的結帳經驗爛透了」。

沃爾瑪變更自助結帳政策，原意是收銀員櫃台等待人龍變長時，能夠幫忙。有些分店規定，購物15項或更少的客戶才能使用自助結帳。但許多網友表示，沃爾瑪變更結帳系統，已在全美很多分店造成紊亂，而且這個現象已經好幾個月了。

沃爾瑪

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