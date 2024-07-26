罕見百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

這張序號全是4的趣味鈔，未評級鑑定前可售得約2000元，若送評可售5520元。（取自thecoinchannel@TikTok）

一般人平時不會注意付錢找零時，拿出來的鈔、幣有何不同，但是對有心收集鈔幣的人來講，那可不同。鈔幣商米勒(Eric Miller)表示，他有一張1990年代的簇新百元鈔票，八個序號數字全是4，沒送評鑑就值大約2000元，要是送專業機構評級入盒，更會增值到5520元。

太陽報(The Sun)報導，米勒在TikTok 上分享視頻說，幾乎每天都驚訝於鈔幣收集人士有心的發現。

米勒是鈔幣商，他取得的1990年版百元鈔票上，序號八個數字都是4，這可是一千一百萬分之一的難得機遇。按他估價，這張鈔票現在就值大約2000元，但如果送「專業錢幣評級協會」(Professional Coin Grading Society, PCGS)評級認證之後，可以升級到5520元。

PCGS提供賣家簡易評級、鑑定方式，可以郵寄他們的硬幣或鈔票到該機構，只收取少許的費用。

PCGS是國際權威錢幣評級機構之一；兩岸三地幣鈔收藏家公認，通過PCGS評級的幣鈔具有公信力。但是新冠疫情 期間，全球貨運業發生卡堵，台灣送清朝龍銀、民國早期銀幣前往PCGS評級，往往需花費十幾、二十個月才送回，引發錢幣送評者罵聲；中國經濟因先前疫情受影響，龍銀、銀幣收藏熱退潮，目前亞洲藏家對送評PCGS，較為意興闌珊。

序號阿拉伯數字全相同者稱為趣味鈔，在各種面值的鈔票都可能發生。米勒在視頻中出示一張八個數字全是6的20元鈔票，666在西洋稱為「天魔數」，因此該鈔票被形容為「魔鬼的20元」。

另一張序號全是5的20元鈔票拍賣 時得價2350元，但如果沒評級鑑定，約可售得1375元。