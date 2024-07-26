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獅子座得意忘形時最該小心 12星座容易在什麼場合失言

世界新聞網／輯
每個星座在某些情況下容易失言。（取材自unsplash.com＠LinkedIn Sales Solutions）
每個星座在某些情況下容易失言。（取材自unsplash.com＠LinkedIn Sales Solutions）

人非聖賢，孰能無過。特別是在某些場合，有時難免會會有講錯話，惹人不高興的時候。日本網站「占TV」就將12星座分成四組，分析每一組在什麼情況下容易失言。

牡羊座、處女座、天蠍座：因憤怒失言

直率的牡羊座，一旦被沖昏了頭，就會變成像是戰鬥機一樣，釋放出極具破壞力的失言炸彈。

處女座則是看似溫和，實際上一生氣就相當可怕，會講出相當諷刺的言語，因而招致怨恨。

天蠍座情感強烈，失言也有如岩漿般威猛，會讓在座不管是誰都瞬間啞口無言。

金牛座、摩羯座、水瓶座：過度堅持主張

固執己見的金牛座不喜歡新想法，因此在拒絕的過程中，可能會說出否定對方人格的話語。

信念堅定的摩羯座，容不下自己以外的其他方法，拒絕他人時也容易刺傷對方。

水瓶座也因想法偏激容易失言，不過，他們往往是以講出「外星人真的存在」之類荒謬的方式失言，因此比起惹人發怒，更多的是讓人覺得可笑。

雙子座、獅子座、射手座：得意忘形

健談的雙子座，卻也容易言多必失。即使發現自己闖了禍，他們也會裝傻「不記得說了什麼」。

喜歡被奉承的獅子座，面對周圍恭維的社交辭令，卻可能會說太超過的大話。

個性豪放的射手座，則是不太會謹慎挑選言辭，即使講出讓人覺得不妥的話，也並不怎麼在乎。

巨蟹座、天秤座、雙魚座：太過在意他人

巨蟹座一心想要維持氣氛，結果反而會因此勉強自己，說出多餘的東西，應該意識到不能勉強自己硬要裝有趣。

八面玲瓏的天秤座，發現自己失去立場時，可能會因為自暴自棄而產生失言。

雙魚座則常常自以為與對方關係很好，結果講出得罪人的話，讓情況變得更糟。

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