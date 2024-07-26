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對著人吹、頻繁開關更耗電 冷氣五大NG行為效率差

世界新聞網／輯
錯誤的使用冷氣可能會更耗電。示意圖。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovycn）
錯誤的使用冷氣可能會更耗電。示意圖。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovycn）

炎熱的夏天，難免需要開冷氣降溫。但有時想開冷氣，又怕電費暴漲吃不消。特別是一些NG行為，更可能讓冷氣效率事倍功半，日本網站「All About」分析列舉五個會讓冷氣更耗電的錯誤行為。

https://allabout.co.jp/gm/gc/498753/

1.風量調成「弱」

有些人以為把風量調弱，就能夠更為省電。然而，現代多數的冷氣型號，都附有室內在降到指定溫度後，便會進入省電模式的功能。而要是調低風量，就會讓機器得花更久的時間，才能讓室溫降到指定溫度。

2.不選「冷氣」而用「除濕」功能

除濕功能雖然確實比冷氣省電，然而現在天氣炎熱，很多時候使用除濕功能，不一定能達到理想的室溫，讓冷氣等於白開。如果不想一直維持在冷氣，部分型號可以調整為「自動」，讓機器自行判斷該調整為冷氣還是除濕功能。

3.頻繁開關冷氣

有時候為了想省電，即使出門個5分鐘10分鐘，也要把冷氣關上。然而，冷氣在開關的時候，其實消耗的電量才是最大的。知名家電廠商大金曾做過實驗，最後得出結論，指出如果在白天出門35分鐘、夜晚出門18分鐘的狀況下，冷氣開著會比關掉還要省電，因此若是間隔時間不長，其實不需要刻意開關。

4.將風向朝下對著人吹

雖然冷氣風對著人吹，會讓人有比較涼快的感覺。但因為熱空氣容易向上、冷空氣則容易往低處跑，因此讓冷氣出風口往下吹，會讓冷空氣聚集在下方，整體室溫反而不容易下降。

5.對室外機灑水或堆放物品

儘管室外機設計成可以承受風吹雨打的樣式，但是任意在機器上灑水，還是可能造成故障。而如果堆放物品，像是加裝遮陽物件，有可能阻擋到出風口，反而會讓冷氣效率下降。如果想要遮陽，可以額外進行設置，讓遮陽板等物品和室外機保持在一定距離。

日本

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