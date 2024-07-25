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巴奧／太髒禁游1世紀 各國泳將預備跳進塞納河

編譯俞仲慈／即時報導
奧運將有兩項游泳賽事會在塞納河中競賽，各國選手先前一直擔心塞納河的骯髒的水質會影響健康。但巴黎市長伊達格親自下水掛保證，要選手放心。（路透）
奧運將有兩項游泳賽事會在塞納河中競賽，各國選手先前一直擔心塞納河的骯髒的水質會影響健康。但巴黎市長伊達格親自下水掛保證，要選手放心。（路透）

對於即將來到的巴黎奧運，各國運動員擔心巴黎的高溫恐影響成績，還有馬拉松游泳和鐵人三項選手也擔心跳入骯髒的塞納河(Seine)有危害健康之虞，儘管主辦單位宣稱水質大有改善，仍無法消除外界的疑慮。

華爾街日報(WSJ)報導，巴黎奧運耗資15億元對塞納河進行水質整治，並宣稱已經發揮作用，巴黎市長安妮·伊達戈(Anne Hidalgo)日前穿潛水衣、戴蛙鏡親自跳入塞納河游泳並向在場記者強調：「塞納河很棒，水質非常、非常好，就是有點冷，沒什麼大問題。」

報導指出，483哩長的塞納河流經巴黎市中心，成為舉世聞名的法國浪漫地標，不過百年來，巴黎當局卻嚴格禁止民眾跳入塞納河游泳，原因就是這條河流骯髒不堪，河水充斥大量大腸桿菌、未經處理的排泄物以及各式各樣的廢棄物，也是腳踏車、滑板車的安息地。

因此2024夏季奧運宣布在巴黎舉辦的那一刻起，塞納河整治計畫就受到各界關注，因為不但開幕式選在塞納河畔舉行，還有馬拉松游泳與鐵人三項比賽也選在塞納河進行，屆時來各國數百名選手都得跳入塞納河游泳，也讓參賽選手質疑臭氣沖天的河水可能危害自身健康。

巴黎奧運組委主席艾斯堂格(Tony Estanguet)受訪時也坦承：「確實引發諸多爭議，也非我們可輕鬆處理的事。但此舉傳達大膽的強烈訊息。」

正因為塞納河水質極度不安全，去年主辦單位被迫取消河水檢驗；今年2月份，根據一項水質檢驗報告發現，塞納河有害細菌的含量竟然超過世界鐵人三項比賽安全標準的20倍之多。

而且主辦單位提出的塞納河整治計畫並非針對改善水質，而是在巴黎市中心建造105呎深、164呎寬的地下儲水槽，用來收集降雨期間的廢水，已於今年春天開始啟用。

主辦單位表示只要7月、8月下大雨，儲水槽可以將相當於22座奧運標準泳池的廢水倒入塞納河，藉以改善水質。

同時為防止氣候變化導致塞納河水質下降，主辦單位也公布因應備案，包括延後賽事、或將馬拉松游泳賽場移至其他河道舉行，並考慮取消游泳項目，將鐵人三項變成陸上兩項(duathlon)比賽。

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