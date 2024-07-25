達美取消班機害他損失慘重 男子一連串報復行徑獲網友讚賞

達美航空在日前的全球微軟系統大當機中取消多起航班，網紅菲利浦因沒有獲得賠償，用自己的方式對達美進行報復，包括狂吃貴賓室的食物。(翻攝Kyle Philippi TikTok @kylephilippi )

達美航空 （Delta Airlines）在日前發生的全球電腦大當機中災情慘重，約50萬名旅客受到影響。網紅菲利浦（Kyle Philippi）也是受到影響的旅客之一，他在TikTok 上以影片展示自己對達美航空的「報復」，沒想到受到網友大力讚賞，影片目前已累積超過74萬次瀏覽。

受到資安公司防毒軟體更新出包，全球航班大亂，達美航空是這次受害重災戶，主管機構正在調查達美航空為什麼不能像其他業者一樣迅速恢復正常，以及他們處理滯留乘客方式是否違反聯邦規定。

紐約郵報（New York Post）報導，因為班機延誤沒有獲得賠償，菲利浦和他的朋友用自己的方式對達美航空進行了報復。

影片中，菲利浦說他因為班機延誤損失幾千元且未獲得賠償，所以要從自己的方式從達美把錢賺回來，接著他和另一名男性朋友在達美航空的貴賓室Sky Club狂吃免費提供的食物，兩人從主食吃到甜點，一盤盤拿個不停，還拿了一杯酒但倒進垃圾桶。

兩人之後把架上雜誌和小包裝零食拿光，不停喝飲料機裡的飲料和咖啡 ，把消毒酒精用光，菲利浦還穿著衣服到淋浴間打開蓮蓬頭讓其不停灑水，而他則是在一旁把沐浴乳和洗髮精擠到地上。

報導指出，令人吃驚的是，TikTok上的網友一面倒地支持且讚美兩人故意的報復行為，彷彿兩人是這次航空大亂中的英雄。

一名網友表示，「這就是我們想做的事情」；另一名網友說，「身為也被達美航空不公平對待的旅客，感謝你們的行為」，菲利浦回應「那都是為了大家而做」。