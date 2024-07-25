32歲男擁二大學文憑 四年來連最低工資都賺不到
一名住在維吉尼亞州的千禧世代男子羅南（Roland Hesmondhalgh）擁有兩個媒體相關的大學文憑，但他四年來找不到任何正職工作，目前依靠學貸和母親的傷殘津貼過活，他說自己連最低工資都拿不到，讓他質疑在大學裡花費的時間和金錢。
商業內幕（Business Insider）報導，羅南擁有佛羅里達理工學院（Florida Institute of Technology）多元平台新聞學學士學位，去年又在喬治城大學（Georgetown University）取得新聞學學位。
32歲的羅南從2020年1月開始求職，他2019年還在佛羅里達理工學院唸書時曾兼職攝影記者，他本以為畢業後可以轉為正職，沒想到被裁員，他之後只能偶爾接攝影案子或幫YouTube寫劇本，但薪水都很低。
羅南說他四年來每周都在找工作，甚至到餐飲業和零售業求職，應徵的工作內容包括「貨架補貨」或「煎肉排」，但連面試的機會都沒有，他認為自己的大學學歷不但沒有助於找工作，還讓他找不到初階工作。
羅南說，他因為沒有固定收入，只能靠學生貸款、曾出版的書籍版稅、父親過世遺留的保險金和母親的傷殘津貼過活。他為了省錢，最近將從哥倫比亞特區搬回維吉尼亞州阿靈頓（Arlington），若他之後還是找不到工作，或許會考慮搬回家和母親同住。
羅南說，他最理想的工作是在新聞業找到職位，因為他有兩個相關的學位，他認為自己之所以無法獲得媒體正職工作是因為缺乏相關經驗，他找的工作都要求要有三到五年的經驗。
羅南說，而他若要找非新聞業的工作，他的大學學歷反而成了阻礙，即便他以前曾在披薩店、寵物店和超市打過工，但他現在到相關店家謀職時，面試者聽到他的經歷都會眼睛一亮，可是當知道他的學經歷時一切就會沒有下文。
羅南是擁有大學文憑但失業的美國人之一；根據勞工部數據，1950年代，97%的25至54歲美國男性有工作，而今年6月的數據為90%，雖然比過去低，但是是自2010年來的新高。
報導指出，近年來想要獲得高薪工作，沒有大學文憑是不可能的事，但也有越來越多企業願意聘用沒有大學學歷的人，而羅南的案例證明大學文憑不代表可以在求職市場成功，因此很多人認為花錢和時間念大學很不值得。
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