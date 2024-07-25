32歲男擁二大學文憑 四年來連最低工資都賺不到

維吉尼亞州一名擁有兩個新聞學相關大學文憑的男子四年來都找不到正職工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Gouw）

一名住在維吉尼亞州的千禧世代男子羅南（Roland Hesmondhalgh）擁有兩個媒體相關的大學文憑，但他四年來找不到任何正職工作，目前依靠學貸和母親的傷殘津貼過活，他說自己連最低工資都拿不到，讓他質疑在大學裡花費的時間和金錢。

商業內幕（Business Insider）報導，羅南擁有佛羅里達理工學院（Florida Institute of Technology）多元平台新聞學學士學位，去年又在喬治城大學（Georgetown University）取得新聞學學位。

32歲的羅南從2020年1月開始求職，他2019年還在佛羅里達理工學院唸書時曾兼職攝影記者，他本以為畢業後可以轉為正職，沒想到被裁員，他之後只能偶爾接攝影案子或幫YouTube寫劇本，但薪水都很低。

羅南說他四年來每周都在找工作，甚至到餐飲業和零售業求職，應徵的工作內容包括「貨架補貨」或「煎肉排」，但連面試的機會都沒有，他認為自己的大學學歷不但沒有助於找工作，還讓他找不到初階工作。

羅南說，他因為沒有固定收入，只能靠學生貸款 、曾出版的書籍版稅、父親過世遺留的保險金和母親的傷殘津貼過活。他為了省錢，最近將從哥倫比亞特區搬回維吉尼亞州阿靈頓（Arlington），若他之後還是找不到工作，或許會考慮搬回家和母親同住。

羅南說，他最理想的工作是在新聞業找到職位，因為他有兩個相關的學位，他認為自己之所以無法獲得媒體正職工作是因為缺乏相關經驗，他找的工作都要求要有三到五年的經驗。

羅南說，而他若要找非新聞業的工作，他的大學學歷反而成了阻礙，即便他以前曾在披薩店、寵物店和超市打過工，但他現在到相關店家謀職時，面試者聽到他的經歷都會眼睛一亮，可是當知道他的學經歷時一切就會沒有下文。

羅南是擁有大學文憑但失業的美國人之一；根據勞工部 數據，1950年代，97%的25至54歲美國男性有工作，而今年6月的數據為90%，雖然比過去低，但是是自2010年來的新高。

報導指出，近年來想要獲得高薪工作，沒有大學文憑是不可能的事，但也有越來越多企業願意聘用沒有大學學歷的人，而羅南的案例證明大學文憑不代表可以在求職市場成功，因此很多人認為花錢和時間念大學很不值得。