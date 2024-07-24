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四血型被稱讚什麼會高興 AB型看似不求讚賞卻對一句話沒輒

世界新聞網／輯
每個血型喜歡得到的稱讚不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics）
每個血型喜歡得到的稱讚不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics）

如何合適地稱讚人，其實是一門深奧的技巧。必須掌握對方的個性和喜好等等，才能掌握到怎麼誇讚對方最有效。日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，怎麼被稱讚會感到開心。

A型

個性認真的A型，對於自己在旁人眼中的評價非常在意。他們希望被誇獎的形式，必須是非常具體的內容，因此像是明確的數字或是評比好。讓他們會感到特別有信賴感。例如「做得好，滿分100分」之類的評價，就會讓他們相當滿足。

B型

B型雖然性格強烈，但意外有著單純的一面。在受到非常誇張，甚至都有點過頭的讚賞時，他們卻不會因此反感，還會認為自己被捧得很高，感到心花怒放。即使是甜到讓其他人都產生懷疑的話語，他們也不會想太多。講個「不愧是你，真是太厲害了」，就能有效取悅他們。

O型

O型看似個性豪爽，經常會憑直覺行事。但其實他們有著能夠辨別場合，讀懂當下氣氛的能力。如果能夠察覺到他們的貼心及心思敏銳之處，並且給予正面評價時，會讓他們特別高興。像是「你能注意到什麼事，真的很厲害」這樣的話，就能讓他們感到開心。

AB型

個性冷靜且理性，有時讓人感到難以親近的AB型，有著自己獨特的觀點。儘管看似不特別渴望獲得評價或讚賞，但如果在品味上受到肯定，依然能讓他們感到高興。「你的看法和別人都不相同，非常有意思」之類的話，就是對他們最好的稱讚。

血型

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