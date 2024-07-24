美國遊客挑戰日本麥當勞 照燒堡給滿分、一物吃到「吐出來」

美國網紅Haley Pham挑戰日本麥當勞餐點。（取材自youtube@Haley Pham）

麥當勞 是世界知名的連鎖跨國餐飲，在許多國家地區，都能找到麥當勞的蹤跡。作為跨國企業，麥當勞往往也都入境隨俗，根據當地狀況調整餐點和口味。因此同樣是麥當勞，但在不同國家，經常有著不同的餐飲體驗。

根據日本 媒體「ねとらぼ」報導，擁有超過327萬訂閱的美國youtuber「Haley Pham」，過去在造訪日本時，曾經到當地的麥當勞用餐，看看和美國相比，日本的麥當勞有什麼不一樣的地方。

Haley首先品嚐麥當勞薯條，認為雖然用鹽吃起來略有不同，不過還是維持著和美國一樣的經典口味，因此給了滿分10分。接著喝了可樂，由於日本麥當勞提供的是零卡可樂，喝起來的味道明顯不同，讓Haley瞪大了眼睛，感到相當驚訝。

Haley再來吃了起司漢堡，發現裡頭有夾洋蔥，和過去吃到的完全不一樣，表示這是她第一次吃到帶洋蔥的起司漢堡。而在吃雞塊時，認為比美國的雞塊更厚、更柔軟，像是海綿一樣，因此半開玩笑地懷疑「這可能不是肉」。

而和Haley同行的男性友人，則品嚐了期間限定的「起司照燒雞肉堡」。這道是許多人大力推薦的餐點，該友人確實感到相當滿意，給出10分滿分的評價。最後Haley嘗試了同樣是期間限定的「草莓大福派」，但她認為吃起來像是「蠟筆和黏土」，因此感到相當不喜歡，還做出吐出來樣子，誠實地給出了自己的用餐感想。