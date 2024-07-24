我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

赤裸奧運政治 猶他簽1條件獲2034冬奧主辦權

餐廳蔬菜比自己在家炒好吃的11項秘訣 最後一點是秘密武器

編譯潘勛／即時報導
餐廳做的蔬菜往往比家中做的好吃，其實有11種秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）
餐廳做的蔬菜往往比家中做的好吃，其實有11種秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

有人說，有些菜色在飯店吃到的永遠比家中的來得美味，其中之一便是蔬菜。美食學者莫妮卡‧蘇達柯夫(Monika Sudakov)指出，那是因為飯店主廚掌握11種秘訣，其中有竅門、經驗及工具，不是尋常人家擁有的。

這11種秘訣包括：

一是餐廳有管道取得獨特的蔬菜，能買到的果菜不常見，因此比大多數人就烹飪而言占有優勢。有些蔬菜常人聽都沒聽過，不然就是不知如何料理。

二是餐廳大廚知道如何切菜、如何整理，例如刀工就不一樣。學懂如何用好鋒利的主廚刀，安全又正確的準備食品，這門技術在蔬菜料理世界造就一切差異。

三是餐廳主廚「漂」蔬菜以保存色澤。談到保存蔬菜顏色漂亮，餐廳固定使用的一招便是漂，把新鮮蔬菜浸到帶鹽沸水裡一到兩分鐘，接下來再移到有冰水的鍋盆裡。這麼做蔬菜不會變糊，質地保持鮮脆，還有營養不流失等其他好處。

四是餐廳主廚不會烹飪過頭。在家料理蔬菜最容易犯的錯誤，就是蒸炒煮炸等太過頭，以至於營養流失、顏色變差，吃來糊糊的。

五是大廚們買得到商業炒炸器具。餐廳準備蔬菜常用的一種方式，便是略微搗打、炸一下。炸過的蔬菜保有優秀的嚼感，還帶有金褐色。為此大多數餐廳都配備商業炸炒器具，注滿食用油，維持適當溫度，家用炸鍋經常比不上。

六是餐廳主廚用高溫燒烤蔬菜。雖說架烤、嫩煎、漂、快炒，都是烹飪蔬菜的好手段，但要注入滋味、保持完美口感，又不致於過度料理，靠的是燒烤；燒烤階段，蔬菜會經歷梅納反應(Maillard reaction)，期間天然糖分及胺基酸被轉型，變得爽脆，散出發濃郁鮮味。

七是餐廳用到真空低溫烹飪，這種烹飪法，先把食材真空包起來，再放進熱循環器，慢慢煮到完美熟度，通常再用燒炙、乾煎或其他加熱手段收尾，添加一些脆度及調味。

第八是大廚會小批量料理蔬菜。蔬菜料理犯的一項錯誤，無可避免會煮過頭、變糊，就是大鍋料理。雖難免想一勞永逸整治好一大堆蔬菜，但這個念頭並不對。分批料理蔬菜，可以讓它們周遭有充裕空間，均勻加熱。餐廳大廚們曉得這一點，通常會依次整治蔬菜，或用較大的商業用鍋容納較少的菜。

第九是大廚們會在蔬菜裡加獨特調味。無論新鮮蔬菜口味多好，都要加些調味放大固有的滋味。主廚們曉得這一點，除了鹽以及胡椒粉以外，用一堆脫水植物及香料，把蔬菜化為神奇菜色。

再來就是主廚們可不怕放脂肪進去。食品業專家人士公認的真理便是：脂肪等同美味。

第十一點便是收工的鹽。烹飪之道，最重要的成分之一便是鹽；主廚們曉得如何、何時用鹽，駕馭它成為秘密武器，料理蔬菜時尤其如此。

上一則

吃紅肉會過敏？ 這家特殊豬肉安心吃 訂單數萬張

下一則

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

延伸閱讀

喝咖啡有助解酒？ 科學家不認同：幾類人恐宿醉更嚴重

喝咖啡有助解酒？ 科學家不認同：幾類人恐宿醉更嚴重
餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然
飯鍋內鍋可直接洗米嗎？ 廚具大廠說沒問題但避免一行為

飯鍋內鍋可直接洗米嗎？ 廚具大廠說沒問題但避免一行為
天天吃鮪魚罐頭？ 專家分析對人體利弊

天天吃鮪魚罐頭？ 專家分析對人體利弊

熱門新聞

響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
四生肖退休後可安享晚年。（取材自pexels.com@Belle Co）

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

2024-07-20 03:00
三星座值得深交。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

2024-07-22 19:40
4生肖本月將迎來好運，人生出現重大轉折。情境示意圖。(圖／123RF)

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

2024-07-21 19:42
X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出他在巴爾的摩一間生蠔餐廳用餐的付款明細，居然有一筆1.12美元的「廚房感激費」，讓他直呼太超過了。(翻攝 Byl Holte X帳號 @SirBylHolte )

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

2024-07-23 20:50

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢
專家估這幾個城市房價將下跌「最低20%」 買家可耐心等待

專家估這幾個城市房價將下跌「最低20%」 買家可耐心等待
蒙市女孩Alison的父親記者會：女兒不願她的母親監護

蒙市女孩Alison的父親記者會：女兒不願她的母親監護
世界最巨貓 可愛小緬因貓養大後變身帥氣「獅子王」

世界最巨貓 可愛小緬因貓養大後變身帥氣「獅子王」