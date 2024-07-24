餐廳蔬菜比自己在家炒好吃的11項秘訣 最後一點是秘密武器

餐廳做的蔬菜往往比家中做的好吃，其實有11種秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

有人說，有些菜色在飯店吃到的永遠比家中的來得美味，其中之一便是蔬菜。美食學者莫妮卡‧蘇達柯夫(Monika Sudakov)指出，那是因為飯店主廚掌握11種秘訣，其中有竅門、經驗及工具，不是尋常人家擁有的。

這11種秘訣包括：

一是餐廳有管道取得獨特的蔬菜，能買到的果菜不常見，因此比大多數人就烹飪而言占有優勢。有些蔬菜常人聽都沒聽過，不然就是不知如何料理。

二是餐廳大廚知道如何切菜、如何整理，例如刀工就不一樣。學懂如何用好鋒利的主廚刀，安全又正確的準備食品，這門技術在蔬菜料理世界造就一切差異。

三是餐廳主廚「漂」蔬菜以保存色澤。談到保存蔬菜顏色漂亮，餐廳固定使用的一招便是漂，把新鮮蔬菜浸到帶鹽沸水裡一到兩分鐘，接下來再移到有冰水的鍋盆裡。這麼做蔬菜不會變糊，質地保持鮮脆，還有營養不流失等其他好處。

四是餐廳主廚不會烹飪過頭。在家料理蔬菜最容易犯的錯誤，就是蒸炒煮炸等太過頭，以至於營養流失、顏色變差，吃來糊糊的。

五是大廚們買得到商業炒炸器具。餐廳準備蔬菜常用的一種方式，便是略微搗打、炸一下。炸過的蔬菜保有優秀的嚼感，還帶有金褐色。為此大多數餐廳都配備商業炸炒器具，注滿食用油，維持適當溫度，家用炸鍋經常比不上。

六是餐廳主廚用高溫燒烤蔬菜。雖說架烤、嫩煎、漂、快炒，都是烹飪蔬菜的好手段，但要注入滋味、保持完美口感，又不致於過度料理，靠的是燒烤；燒烤階段，蔬菜會經歷梅納反應(Maillard reaction)，期間天然糖分及胺基酸被轉型，變得爽脆，散出發濃郁鮮味。

七是餐廳用到真空低溫烹飪，這種烹飪法，先把食材真空包起來，再放進熱循環器，慢慢煮到完美熟度，通常再用燒炙、乾煎或其他加熱手段收尾，添加一些脆度及調味。

第八是大廚會小批量料理蔬菜。蔬菜料理犯的一項錯誤，無可避免會煮過頭、變糊，就是大鍋料理。雖難免想一勞永逸整治好一大堆蔬菜，但這個念頭並不對。分批料理蔬菜，可以讓它們周遭有充裕空間，均勻加熱。餐廳大廚們曉得這一點，通常會依次整治蔬菜，或用較大的商業用鍋容納較少的菜。

第九是大廚們會在蔬菜裡加獨特調味。無論新鮮蔬菜口味多好，都要加些調味放大固有的滋味。主廚們曉得這一點，除了鹽以及胡椒粉以外，用一堆脫水植物及香料，把蔬菜化為神奇菜色。

再來就是主廚們可不怕放脂肪進去。食品業專家人士公認的真理便是：脂肪等同美味。

第十一點便是收工的鹽。烹飪之道，最重要的成分之一便是鹽；主廚們曉得如何、何時用鹽，駕馭它成為秘密武器，料理蔬菜時尤其如此。