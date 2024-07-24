加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州沙加緬度的66歲婦女瑪麗四年前將裝有6千美元的信封遺落在庭院雜物間，近日找到錢的她想把錢存入銀行但遭拒絕。(翻攝CBS News Sacramento )

加州 沙加緬度（Sacramento）66歲婦女瑪麗（Mary Venegas）四年前將裝有6千美元現金的信封隨手放在庭院後就再也找不到，直到近日她才在一個紙箱下找到信封，她拿到美國銀行想存入卻遭拒絕，所幸在媒體的協助下銀行願意收部分紙鈔，讓瑪麗鬆一口氣。

哥倫比亞廣播公司（CBS News Sacramento）報導，2020年時瑪麗將裝有6千美元的信封隨手放在庭院的雜物間，之後再也找不到，她當天原本要把該筆錢存入銀行來繳稅，她說她也不清楚怎麼會弄丟那筆錢，「我就是一個記性不好的老人」。

瑪麗最近終於找到該信封，信封掉在地上被紙箱蓋住，錢都還在裡面；她將錢拿到美國銀行想存入戶頭，但遭拒絕，銀行說紙鈔很髒且受到毀損，有幾張的邊角都破損了。

銀行將紙鈔全部退還給瑪麗，但她的經濟狀況並不寬裕，很需要這筆錢，因為她的冬季電費帳單還沒付，瑪麗說她「非常吃驚」，因為她一直是美國銀行的忠實客戶，沒想到對方拒收她的紙鈔。

報導指出，財政部 也能收破損的紙鈔，但流程時間可能長達六個月至三年；瑪麗說若需要這麼長時間，「說不定在我換到錢之前就過世了」。

加州沙加緬度的66歲婦女瑪麗四年前將裝有6千美元的信封遺落在庭院雜物間，近日找到錢的她想把錢存入銀行但遭拒絕。(翻攝CBS News Sacramento )

瑪麗致電哥倫比亞廣播公司的消費者調查團隊及該路線的記者柯帝斯（Kurtis Ming）求助，團隊認為瑪麗的紙鈔超過半數仍完整，每張紙鈔上的面額數字也都很清楚，於是聯繫美國銀行請對方再評估。

經過評估後，美國銀行願意收其中的5700美元，這讓瑪麗非常高興，稱讚團隊是天使，讓她減輕很多壓力，也少掉很多煩惱，她說她終於有錢可以支付積欠的帳單，「我不喜歡欠別人，也不喜歡積欠帳單不繳」。

柯帝斯是哥倫比亞廣播公司CBS13的消費者調查記者，曾11度獲艾美獎。