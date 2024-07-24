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12星座誰做事最快速排行 雙子聽一次就懂、這星座就是要搶先

世界新聞網／輯
透過星座，分析每個人的做事速率。（取材自unsplash.com＠Christin Hume）
透過星座，分析每個人的做事速率。（取材自unsplash.com＠Christin Hume）

有些人做事喜歡速戰速決，但也有人「慢工出細活」，不喜歡太快完成事情。日本網站「占TV」近來就分析12星座，從快到慢排行每個星座的做事速率。

第12名 金牛座

金牛座覺得事情慢慢來就好，對於求快一點興趣也沒有。

第11名 天蠍座

天蠍座認為比起快，把事情做到理想比較重要，為此花點時間也值得。

第10名 獅子座

獅子座重視優雅，認為何必講求速度。

第9名 雙魚座

雙魚屬於跟著別人走的類型，自己不會想要一馬當先。

第8名 水瓶座

水瓶會在一念之間，決定事情可以慢慢來，還是應該快刀斬亂麻。

第7名 魔羯座

魔羯座會依計畫按部就班，速率則是擺在其次。

第6名 巨蟹座

巨蟹座做事看心情，如果興致上來了，就可能飛快地搞定一切。

第5名 處女座

要快點把事情處理完，還是該花點時間做得更仔細，處女座都能辦到。

第4名 天秤座

只要有幹勁，天秤就會發揮超快速的行動力。

第3名 射手座

射手座屬於有了想法，就會立刻付諸行動的人。只要腦袋蹦出了什麼念頭，身體就會馬上開始動作，一點猶豫的時間都沒有。而這般驚人的速率，讓他們往往能夠創下不少傳說。

第2名 雙子座

雙子座擅於掌握要領，所以在面對事情時，才剛聽過一遍說明，就能立刻瞭解概況，並且做出對應的行動。而且他們也不抗拒新事物，願意去學習不懂得東西，因此也能在許多任務裡快速進行切換。

第1名 牡羊座

什麼都愛搶第一的牡羊座，在速度上當然也不落人後。他們會馬上研究出達成目標的最短捷徑，想辦法比別人搶先一步。甚至在別人都還沒意識到時，他們就已經開始拔腿狂奔，容易讓所有人都感到驚訝。

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