哪座城市對遊客最安全？新加坡奪冠、最危險是它

新加坡被評比為對旅客而言最安全的城市。圖為新加坡知名地標「魚尾獅」。(美聯社)

根據Forbes Advisor的最新研究，對旅客而言，新加坡 是全世界最安全的城市，最危險城市是委內瑞拉首都卡拉卡斯。

這項研究分析犯罪、醫療品質和天災風險等因素，針對全球60座城市進行0-100的總得分計算，愈安全的城市，總得分愈低，也就是危險程度相對愈少。

基於這項研究的評分，新加坡得分為零，這代表在研究分析的60座城市中，新加坡對旅客而言是最安全的城市，其他前十名依序為東京、多倫多、雪梨、蘇黎世、哥本哈根、首爾、大阪、墨爾本與阿姆斯特丹。

台北在全球60座城市中，是第12安全的城市，若光以亞洲城市來看，台北是第五安全，名次優於香港、曼谷、上海、與北京。

報告顯示，新加坡的天災風險最低，至於健康與基礎設施風險則是第二低。台北在犯罪風險方面是全球第二低，僅次於阿布達比，凸顯台北治安很好，但在基礎設施和數位安全方面的得分就沒那麼理想。

這份研究還分析數位安全風險，主要是旅客能安全使用網路的能力，不必擔心在網路上遭攻擊或隱私被侵。新加坡在這份名單上，是數位安全風險第二低的國家，僅次於雪梨。

東京被視為是健康安全風險最低的城市，這凸顯東京醫療服務的品質很好。

至於對旅客而言最危險的城市，是委內瑞拉首都卡拉卡斯。報告指出，卡拉卡斯的「健康安全風險最高，反映醫療照護服務和基礎設施的低品質與水準」，而且當地犯罪率高。這座城市被美國國務院 評為旅行安全度最低等級，即「第4級：建議勿前往旅遊」，理由是「犯罪、內亂、綁架和當地法律隨意執法…錯誤拘留、恐怖主義和衛生基礎設施不佳」。

巴基斯坦克拉嗤則被視為是第二危險的城市。Forbes Advisor把克拉嗤分類為個人安全風險最高的城市、基礎設施風險第四高的城市。

其他前十大旅行最不安全的城市還包括緬甸 仰光、奈及利亞的拉各斯、菲律賓馬尼拉、孟加拉達卡、哥倫比亞的波哥大、埃及開羅、墨西哥市與厄瓜多首都基多。