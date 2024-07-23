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專家估這幾個城市房價將下跌「最低20%」 買家可耐心等待

世界新聞網／輯
專家點名佛羅里達州和德州部分城市，認為其房價將大幅下跌，潛在買房者可以再等等。圖為房屋示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Binyamin Mellish）
專家點名佛羅里達州和德州部分城市，認為其房價將大幅下跌，潛在買房者可以再等等。圖為房屋示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Binyamin Mellish）

美國目前房價仍然不便宜；專家指出，房市不會一夕崩盤，但若潛在買家有耐心，南部州的部分城市之後將會大幅下跌，可能明年就跌15%，未來幾年跌到20%也有可能，「之後有很多大好機會」。

每日郵報（Daily Mail）報導，Reventure 顧問公司執行長格利（Nick Gerli）表示，房市在疫情期間很熱，但南部的房市泡沫即將破滅。

報導指出，佛羅里達州和德州的部分城市房價開始下跌，但其他州、其他城市的房價並沒有下跌現象；格利認為，因為基本的供給和需求原則，幾個在疫情期間房價飆升的城市將發生房價暴跌的狀況。

格利說，最近房市有許多房源同時釋出，但想買房者沒有過去這麼多，這不會讓房價因此變得親民，因為房貸利率仍接近7%，但也不是完全沒有幫助，不過他不預期想買房者會因此立刻買房，他建議若有耐心可以再等等，再過兩、三年將有大好機會。

格利說，德州奧斯丁（Austin）的房價已經從疫情的高點開始下跌，數據顯示平均每年跌2.9%，另一個德州城市是聖安東尼奧（San Antonio），至今年6月已下跌1.2%，福和市（Fort Worth）也在同期下跌1.2%。

Redfin數據顯示佛羅里達州西岸的房市也在降溫，北港（North Port）下跌的最快，其次是坦帕（Tampa）和珊瑚角（Cape Coral）。

報導指出，北港的待售房產年增68%，坦帕的待售房源從去年4月至今也增加了62.9%，43.1%的賣家將物件降價，珊瑚角的房屋存貨也增加了64%。

房價 德州 疫情

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