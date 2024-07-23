我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想被送精神病院？ 蒙市女孩失蹤前與警哭喊對話曝光

44％比42％ 路透民調：賀錦麗領先川普2個百分點

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

世界新聞網／輯
X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出他在巴爾的摩一間生蠔餐廳用餐的付款明細，居然有一筆1.12美元的「廚房感激費」，讓他直呼太超過了。(翻攝 Byl Holte X帳號 @SirBylHolte )
X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出他在巴爾的摩一間生蠔餐廳用餐的付款明細，居然有一筆1.12美元的「廚房感激費」，讓他直呼太超過了。(翻攝 Byl Holte X帳號 @SirBylHolte )

一名到餐廳用餐的顧客在社群媒體X上貼出他收到的帳單明細，在他支付的項目中居然出現1.12美元的「廚房感激費」（kitchen appreciation fee），他請服務生解釋這筆項目但對方說不出來，讓他直呼「這真的是太超過了」。

太陽報（The Sun）報導，X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出一張用餐帳單明細，上面顯示他點了一杯調酒、兩份早餐和兩杯柳橙汁，但還有一筆1.12美元的「廚房感激費」，佔帳單稅前金額57.12美元將近2%。

該名網友表示，「廚房感激費」到底是什麼？他點餐前沒有人告知他會被收取這筆費用，他付帳後請服務生解釋，對方說那有點難說明，要請經理和他說明，結果經理根本沒出現。他問網友，是否以後在外用餐都該先問有什麼額外收費？

雖然該網友沒有點名餐廳，但從他貼出的帳單明細上可以看到餐廳地址，可推測是位於馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的True Chesapeake生蠔餐廳。

報導指出，在這物價飆漲的時代，一些餐廳會用一些名目向顧客收取費用，讓他們可以支付調升的員工薪水和物價，例如自備酒水開瓶費、使用信用卡額外費用等，但顧客對那些名目不會太陌生。

這些額外費用已經太常見，通常顧客在用餐前不會被告知，要等結完帳後才能從明細上看到，很多人看到自己無意間支付了額外費用，不外乎感到難過或憤怒；對於這些額外費用，有些餐廳業主解釋是為了支付員工健康保險、疫情相關支出等，但通常都讓消費者無法理解。

報導指出，有些消費者因此採取激烈反制措施，例如刪減原本要給的小費金額。一名網友留言，指若自己看到這種額外收費，就會從小費金額中扣除。

另一名網友說，若餐廳業者無法好好經營餐廳，憑什麼要消費者補貼他們，這樣的做法很差勁。

一名網友說，看到廚房感激費，若今天付帳單的是他，他一定會用自己的方式表達感激，就是「再也不到那間餐廳用餐」。

信用卡

上一則

阿拉巴馬州68婦月領社安金1056元 仍不夠生活需兼職

下一則

世界最巨貓 可愛小緬因貓養大後變身帥氣「獅子王」

延伸閱讀

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
加州男酒吧結帳出現100%小費選項 網友批是店家花招

加州男酒吧結帳出現100%小費選項 網友批是店家花招

熱門新聞

響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
四生肖退休後可安享晚年。（取材自pexels.com@Belle Co）

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

2024-07-20 03:00
4生肖本月將迎來好運，人生出現重大轉折。情境示意圖。(圖／123RF)

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

2024-07-21 19:42
三星座值得深交。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

2024-07-22 19:40
四星座七月下旬運勢好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Quang Anh Ha Nguyen）

4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季

2024-07-20 21:35

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉