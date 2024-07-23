餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出他在巴爾的摩一間生蠔餐廳用餐的付款明細，居然有一筆1.12美元的「廚房感激費」，讓他直呼太超過了。(翻攝 Byl Holte X帳號 @SirBylHolte )

一名到餐廳用餐的顧客在社群媒體X上貼出他收到的帳單明細，在他支付的項目中居然出現1.12美元的「廚房感激費」（kitchen appreciation fee），他請服務生解釋這筆項目但對方說不出來，讓他直呼「這真的是太超過了」。

太陽報（The Sun）報導，X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出一張用餐帳單明細，上面顯示他點了一杯調酒、兩份早餐和兩杯柳橙汁，但還有一筆1.12美元的「廚房感激費」，佔帳單稅前金額57.12美元將近2%。

該名網友表示，「廚房感激費」到底是什麼？他點餐前沒有人告知他會被收取這筆費用，他付帳後請服務生解釋，對方說那有點難說明，要請經理和他說明，結果經理根本沒出現。他問網友，是否以後在外用餐都該先問有什麼額外收費？

雖然該網友沒有點名餐廳，但從他貼出的帳單明細上可以看到餐廳地址，可推測是位於馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的True Chesapeake生蠔餐廳。

報導指出，在這物價飆漲的時代，一些餐廳會用一些名目向顧客收取費用，讓他們可以支付調升的員工薪水和物價，例如自備酒水開瓶費、使用信用卡 額外費用等，但顧客對那些名目不會太陌生。

這些額外費用已經太常見，通常顧客在用餐前不會被告知，要等結完帳後才能從明細上看到，很多人看到自己無意間支付了額外費用，不外乎感到難過或憤怒；對於這些額外費用，有些餐廳業主解釋是為了支付員工健康保險、疫情相關支出等，但通常都讓消費者無法理解。

報導指出，有些消費者因此採取激烈反制措施，例如刪減原本要給的小費金額。一名網友留言，指若自己看到這種額外收費，就會從小費金額中扣除。

另一名網友說，若餐廳業者無法好好經營餐廳，憑什麼要消費者補貼他們，這樣的做法很差勁。

一名網友說，看到廚房感激費，若今天付帳單的是他，他一定會用自己的方式表達感激，就是「再也不到那間餐廳用餐」。