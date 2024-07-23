阿拉巴馬州68婦月領社安金1056元 仍不夠生活需兼職

阿拉巴馬州一位68歲婦女雖月領1千多美元社安金，但她仍需工作支付生活開銷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@olia danilevich）

阿拉巴馬州68歲的艾瑪（Emma Echols）每個月領取1056美元的社安金 ，她說這不足以支付她的生活開銷，因此她需要兼職當公車司機。艾瑪說，她認為自己無法退休 ，希望政府對像她這樣大半輩子都在工作的人能有更多尊重和福利。

商業內幕（Business Insider）報導，艾瑪12歲開始工作，她當過保母、在汽車電影院賣汽水和爆米花、海鮮餐廳主廚、便利商店經理，14歲那年有人幫她開始社會安全紀錄，她等了45年才開始領社安金支票。

艾瑪說，她這輩子的財務狀況都不穩定，因此她必須過著節儉的生活，她的房租一個月5百美元，水費和垃圾費另計，電話和網路費95美元、車貸5百美元、交通費3百美元，她很少在外吃飯，買食物時幾乎不買肉，常在減價和出清時購物，她最近為了車子的保養費4百美元正在存錢。

艾瑪說，她沒有什麼娛樂花費，偶爾會看一場5美元的電影，她盡量保持健康，避免醫療支出，平常生活很小心，不讓自己增加額外的家具或衣物開銷，她最近將從郊區的房子搬到都市裡的公寓，因為她可因此走路上班，節省交通費。

艾瑪說，因為她選擇提前支付，所以每個月的社安金比潛在能領到的全額少約25%，金額是1056美元，這筆錢讓她能支付房租和一些開銷，但她仍需要工作來支付全部的帳單。

艾瑪說，她知道很多年紀和她差不多的長者可以月領1400美元或1500美元，但那也不夠他們生活，所以她認為自己不能退休，不過她還是很感恩，也慶幸自己很健康。

艾瑪說，她這一生為了所需要的物品總是在工作，沒有接受大眾或政府的援助，但有些人沒有工作卻住很好的房子，這個世界令人感到不解，沒工作、遲付帳單的人有獎勵，但努力生活的人卻過得很辛苦。

報導指出，數百萬接近或屆65歲退休年齡的美國人沒有可以辭職退休的足額存款，有些人估計，若要退休要存有超過1百萬美元才能在退休後過上舒適的生活，但這數字對每年賺不到3萬美元的65歲以上的長者來說根本不可能。