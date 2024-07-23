賀錦麗夫妻數百萬美元身家 都投資了什麼？

副總統賀錦麗與她的丈夫、美國「第二先生」任德龍。(美聯社)

副總統賀錦麗 （Kamala Harris）和她的丈夫身家數百萬美元，根據財產申報資料，主要投資 在其他人也常買進的數十種多元化指數股票型基金（ETF）。他們有一小部分錢放在信託帳戶，投資內容未完全公開。

在拜登總統宣布不再尋求連任後，現年59歲的賀錦麗周日一躍而成民主黨領袖。根據消息人士，她已經獲得民主黨提名所需的代表票數。

賀錦麗大部分職涯都在政府機關擔任公務員，而她的先生、美國「第二先生」任德龍（Douglas Emhoff）曾當了30年律師。

根據賀錦麗5月填報的2024年表格（只要求公職人員申報資產價額的大致區間），他們夫妻倆的退休 帳戶、其他投資和現金，在290萬到660萬美元之間。其中大約86萬至177萬美元為現金，存放於夫妻倆的銀行存款帳戶或貨幣市場帳戶。

賀錦麗有一個確定給付制退休帳戶，是她在舊金山市府擔任各種職務時留下的，價值在250,001美元到500,000美元間。她持有最多的基金包括Target Date 2030基金，價值250,001到500,000美元間，以及標普500基金和大型股成長基金，每檔基金當時的價值都在100,001到250,000美元間。

任德龍的退休帳戶則有先鋒（Vanguard）、貝萊德（BlackRock）和嘉信（Charles Schwab）等集團提供的各種ETF。最多的是iShares Core MSCI EAFE ETF和iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF，每檔基金的價值都在250,001到500,000美元之間。他另有40.2萬至110萬美元間、主要投資美股的iShares和先鋒基金。

賀錦麗和任德龍的錢均未投資於特定行業基金或個股。但這對夫妻披露了一個標示為KDH/DCE Family Trust的信託帳戶，擁有50,001到100,000美元現金。過去，賀錦麗的發言人曾表示，該信託帳戶並不擁有任何證券或商業利益。它曾被列在與賀錦麗夫妻華府和加州住宅相關的房地產記錄上。