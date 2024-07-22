男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

一名富有的遊客在拉斯維加斯百樂宮飯店和賭場（Bellagio Hotel & Casino）被性工作者竊取總價值12萬美元的財物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Valeriya Kobzar）

一位富有的男性遊客2022年到拉斯維加斯旅遊時花了1千美元和一位賣春女共度一晚，隔天醒來發現總價值約12萬美元的名錶、珠寶和現金不翼而飛；該位賣春女7月初遭到逮捕，目前正被拘留，同時面臨偷盜罪、持有贓物等多項罪名指控。

每日郵報（Daily Mail）報導，名叫梅萊斯基（Maiah Meleschi）的性工作者日前遭到逮捕。

報導指出，該名男遊客2022年7月26日時到拉斯維加斯旅遊，在百樂宮飯店和賭場（Bellagio Hotel & Casino）玩21點直到凌晨5點，這時梅萊斯基接近他，男子將梅萊斯基帶回房間，男子付了1千美元後兩人幽會並進行性交易。

飯店監視器畫面顯示，梅萊斯基在賭場接近男子後不久，兩人一起走進飯店電梯。

男子表示，他後來睡著，隔天中午睡醒時梅萊斯基已離開，男子發現他價值8萬5千美元的勞力士錶、3萬美元的金項鍊和3千美元現金都不翼而飛。

男子立刻向拉斯維加斯大都會 警察局報案，警方調閱監視器畫面，看到梅萊斯基離開飯店時戴著金項鍊和勞力士錶。

警方調查期間到梅萊斯基到過的當鋪，找到男子的金項鍊，被梅萊斯基以1萬1600美元賣掉，但勞力士錶和現金仍下落不明。

警方對梅萊斯基發出逮捕令，她在今年7月3日被捕，目前在克拉克縣（Clark County）拘留中心，面臨偷盜罪、入室竊盜及持有贓物等多項指控，若遭宣判有罪將入獄服刑；警方表示，她在之前就已有性交易和非法入侵的前科。

拉斯維加斯大都會警局表示，梅萊斯基對該男遊客使用的手法稱為「trick roll」，也就是性工作者竊取顧客值錢的物品或現金，通常發生於飯店。

去年9月，一位剛贏得頭獎的遊客入住拉斯維加斯凱薩宮酒店（Caesars Palace Las Vegas），睡覺醒來後發現兩位女子偷走他12萬美元的現金和價值2萬美元的勞力士手錶。