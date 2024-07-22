我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內幕／傳黨內威脅拜登不退選就罷免 設局1事讓他自毀形象

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家摘冠

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

世界新聞網／輯
一名富有的遊客在拉斯維加斯百樂宮飯店和賭場（Bellagio Hotel & Casino）被性工作者竊取總價值12萬美元的財物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Valeriya Kobzar）
一名富有的遊客在拉斯維加斯百樂宮飯店和賭場（Bellagio Hotel & Casino）被性工作者竊取總價值12萬美元的財物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Valeriya Kobzar）

一位富有的男性遊客2022年到拉斯維加斯旅遊時花了1千美元和一位賣春女共度一晚，隔天醒來發現總價值約12萬美元的名錶、珠寶和現金不翼而飛；該位賣春女7月初遭到逮捕，目前正被拘留，同時面臨偷盜罪、持有贓物等多項罪名指控。

每日郵報（Daily Mail）報導，名叫梅萊斯基（Maiah Meleschi）的性工作者日前遭到逮捕。

報導指出，該名男遊客2022年7月26日時到拉斯維加斯旅遊，在百樂宮飯店和賭場（Bellagio Hotel & Casino）玩21點直到凌晨5點，這時梅萊斯基接近他，男子將梅萊斯基帶回房間，男子付了1千美元後兩人幽會並進行性交易。

飯店監視器畫面顯示，梅萊斯基在賭場接近男子後不久，兩人一起走進飯店電梯。

男子表示，他後來睡著，隔天中午睡醒時梅萊斯基已離開，男子發現他價值8萬5千美元的勞力士錶、3萬美元的金項鍊和3千美元現金都不翼而飛。

男子立刻向拉斯維加斯大都會警察局報案，警方調閱監視器畫面，看到梅萊斯基離開飯店時戴著金項鍊和勞力士錶。

警方調查期間到梅萊斯基到過的當鋪，找到男子的金項鍊，被梅萊斯基以1萬1600美元賣掉，但勞力士錶和現金仍下落不明。

警方對梅萊斯基發出逮捕令，她在今年7月3日被捕，目前在克拉克縣（Clark County）拘留中心，面臨偷盜罪、入室竊盜及持有贓物等多項指控，若遭宣判有罪將入獄服刑；警方表示，她在之前就已有性交易和非法入侵的前科。

拉斯維加斯大都會警局表示，梅萊斯基對該男遊客使用的手法稱為「trick roll」，也就是性工作者竊取顧客值錢的物品或現金，通常發生於飯店。

去年9月，一位剛贏得頭獎的遊客入住拉斯維加斯凱薩宮酒店（Caesars Palace Las Vegas），睡覺醒來後發現兩位女子偷走他12萬美元的現金和價值2萬美元的勞力士手錶。

大都會

上一則

拜登退選好萊塢表態 狄尼洛讚愛國、潔美狂推賀錦麗

延伸閱讀

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡
山路暗藏一危機 160磅狗狗登山受傷被擔架扛下山

山路暗藏一危機 160磅狗狗登山受傷被擔架扛下山
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
Subway員工因顧客穿反同衣服拒絕服務 基督徒揚言抵制

Subway員工因顧客穿反同衣服拒絕服務 基督徒揚言抵制

熱門新聞

響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
天蠍座很神秘，難以看透其內心。示意圖。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

2024-07-15 19:40
四生肖退休後可安享晚年。（取材自pexels.com@Belle Co）

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

2024-07-20 03:00
4生肖本月將迎來好運，人生出現重大轉折。情境示意圖。(圖／123RF)

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

2024-07-21 19:42
四星座七月下旬運勢好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Quang Anh Ha Nguyen）

4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季

2024-07-20 21:35

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」

賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」