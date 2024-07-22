拜登退選好萊塢表態 狄尼洛讚愛國、潔美狂推賀錦麗
拜登總統宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗出馬競選，而他發文表態「擔任你們的總統是我一生中最大的榮幸」，引起軒然大波，雖然民主黨總統候選人還未確定，不過好萊塢已經率先表態，勞勃狄尼洛透過助理向「好萊塢報導者」稱讚拜登擁有無私的愛國精神，「對我們的國家來說，沒有什麼比在選舉中擊敗川普更重要的事了」，其他包括影后芭芭拉史翠珊、「浩克」馬克魯法洛、馬克漢彌爾以及亞莉安娜也都紛紛支持拜登的決定。
先前因為第一次美國總統電視辯論，面對川普的凌厲進攻，高齡81歲的拜登竟然不比當年口風穩健，反倒頻頻沉默、答非所問，讓一般美國民眾擔心拜登的身體狀況是否適宜連任總統，再加上川普歷經刺殺事件之後聲勢大增，最終讓拜登決定退選。奧斯卡影后芭芭拉史翠珊在X大讚拜登，「作為一個在任期四年內取得重大成就的人，他此刻應該紀錄進史冊」。「浩克」馬克魯法洛向來是民主黨的支持者，他也發文表態「對川普與范斯說不，不要讓右翼宗教分子接管我們的國家」。
此外，包括「媽的多重宇宙」奧斯卡女配得主潔美李寇蒂斯、樂壇小天后亞莉安娜以及美聲歌手約翰傳奇都紛紛發文支持賀錦麗接任，潔美更表示賀錦麗的執政經驗豐富，「她一直是女權、有色人種權益的積極倡導者」，是當下最有機會促進美國團結的人，至於當初率先發文懇求拜登退選的喬治克隆尼，迄今還尚未表態。
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