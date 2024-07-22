拜登退選好萊塢表態 狄尼洛讚愛國、潔美狂推賀錦麗

拜登宣布退選。(美聯社)

拜登 總統宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗 出馬競選，而他發文表態「擔任你們的總統是我一生中最大的榮幸」，引起軒然大波，雖然民主黨總統候選人還未確定，不過好萊塢已經率先表態，勞勃狄尼洛透過助理向「好萊塢報導者」稱讚拜登擁有無私的愛國精神，「對我們的國家來說，沒有什麼比在選舉中擊敗川普 更重要的事了」，其他包括影后芭芭拉史翠珊、「浩克」馬克魯法洛、馬克漢彌爾以及亞莉安娜也都紛紛支持拜登的決定。

先前因為第一次美國總統電視辯論，面對川普的凌厲進攻，高齡81歲的拜登竟然不比當年口風穩健，反倒頻頻沉默、答非所問，讓一般美國民眾擔心拜登的身體狀況是否適宜連任總統，再加上川普歷經刺殺事件之後聲勢大增，最終讓拜登決定退選。奧斯卡影后芭芭拉史翠珊在X大讚拜登，「作為一個在任期四年內取得重大成就的人，他此刻應該紀錄進史冊」。「浩克」馬克魯法洛向來是民主黨的支持者，他也發文表態「對川普與范斯說不，不要讓右翼宗教分子接管我們的國家」。