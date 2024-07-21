美大選衝上微博熱搜 網友：槍打中的是川普 擊倒的卻是拜登

拜登退出競選的消息傳出後，數十人聚集在白宮前，其中一些人高喊「謝謝你，喬」。(路透)

美國總統拜登 宣布退出總統競選後，多個相關話題不僅登上中國社交媒體微博熱搜榜，還衝上首位。

據新加坡聯合早報報導，許多中國網友認為拜登退選等同給對手、共和黨籍總統候選人川普 「保送」，還有網友開玩笑說，川普早前遇襲後支持率上漲，是壓倒拜登的「最後一根稻草」。「怎麼槍打中的是川普，擊倒的卻是拜登」、「川普這槍中得值」、「牛哇，川普虐粉成功」、「這一槍成功打出了川普的夏天。」

川普7月13日遭受槍擊導致右耳受傷後，選情大受提振。有分析認為，這引發了民主黨內對拜登競選的反對聲音越來越大。

拜登21日宣布退出美國總統競選，並支持副總統賀錦麗 成為民主黨總統候選人。這是幾十年來首次有美國總統退出連任競選。

路透引述消息人士，在拜登宣佈退出後的幾個小時內，賀錦麗的盟友就開始打電話給代表和黨主席，爭取他們的支持。

截至周一（22日）上午8時20分，話題「拜登退選」占據微博熱搜榜首位，閱讀量達1.8億次，討論量超過3.9萬次。其他話題包括「拜登支持賀錦麗競選」、「賀錦麗發聲稱讚拜登」等也都登上微博熱搜榜前十。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文點評，「民主黨接下來誰做總統候選人，可能都差不多」。他進一步說明，川普的個性太突出了，美國的選民現在是兩撥人，一是特別喜歡川普的人，二是特別厭惡川普的人。

他說：「因此選擇似乎也成為了：或者川普，或者anybody（任何人）。」