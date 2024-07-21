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拜登宣布退選後 誰是民主黨潛在總統候選人？

拜登退選 自由派媒體崩潰 CNN主播當場痛哭

編譯俞仲慈／即時報導
自由派媒體CNN主播瓊斯談及拜登退選，傷心失望，一 度情緒激動、熱淚盈眶。(取自CNN)
自由派媒體CNN主播瓊斯談及拜登退選，傷心失望，一 度情緒激動、熱淚盈眶。(取自CNN)

拜登總統21日宣布退選消息傳來，包括有線電視新聞網(CNN)與微軟全國廣播公司(MSNBC)等多家自由派媒體幾乎崩潰，同時身兼拜登競選團隊主將之一、德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)更不顧自己正在節目受訪，忍不住當場啜泣。

每日郵報報導，21日下午，拜登總統宣布退選的爆炸性消息傳開， 讓力挺拜登參選到底的自由派人士幾乎崩潰。

身兼拜登競選團隊副主席的昆斯在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目訪問時，得知拜登退選消息，忍不住當場啜泣，隨後以深呼吸，企圖恢復鎮定。

曾為歐巴馬總統助理的CNN主播瓊斯(Van Jones)談及拜登退選並決定轉為支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)接棒時，一時將新聞專業拋諸腦後，情緒激動、熱淚盈眶。

還有MSNBC當家主播馬多(Rachel Maddow)則是滔滔不絕解釋拜登退選絕非個人意願，而是考量國家利益並強調：「他今天這項決定，是為了給國家一個合宜機會，避免川普重返白宮。」並當場潸然淚下：「拜登身體可能不像以前那麼強壯，但他的心胸和以前一樣寬大。」

許多觀眾看到自由派主播們淚灑螢幕，在社群媒體X議論紛紛；有網友指出：「因為拜登為國家作出無私貢獻，瓊斯竟然在CNN現場哭泣。」還有人補充道：「瓊斯在CNN哭泣有夠可悲，請長大吧。」也有網友不埋單：「瓊斯又在CNN哭泣，把這個傢伙趕出去。」

至於聯邦參議員昆斯落淚，也有網友毫不客氣嘲諷：「昆斯丟了飯碗，他當然會想哭。」但立即遭到其他網友反擊：「竟然有人有這種想法，真是太不可思議。」

報導指出，上個月CNN資深記者達西(Oliver Darcey)訪問MSNBC當家主播馬多，提出一個尖銳問題：「身為抨擊川普最嚴厲的電視媒體人，會不會擔心(川普勝選後)自己成為目標？」

馬多當時回答：「讓一個公開宣示建立難民營安置數百萬移民以及要『剷除敵人』的人來掌權，我為整個國家感到憂心。」並強調：「川普說這些話絕非開玩笑，我們看到有人大權在握時宣示的行動，最後都會發生。」

自由派媒體CNN主播瓊斯(右)談及拜登退選，傷心失望，一 度情緒激動、熱淚盈眶。...
自由派媒體CNN主播瓊斯(右)談及拜登退選，傷心失望，一 度情緒激動、熱淚盈眶。(取自CNN)

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