小貓遭虐四肢全被砍 她收養疼惜：盼跟正常貓咪一樣跑跳

小貓遭虐四肢被砍。（取材自微博）

中國湖北宜昌一名女子收養一隻殘疾小貓，小貓沒有四肢，腿、尾巴都斷了，女子特意在家中鋪滿墊子與毛毯，期許小貓有一天能跟正常貓咪一樣在家中跑跳。網友感嘆，「惡魔在人間，不敢想像虐貓的心態」。

一名網友在微博 上發布一支影片，湖北宜昌一名女子收養一隻殘疾小貓二花，她表示，發現小貓的時候不知道是殘疾的狀態，只覺得小貓腿、尾巴特別短，後來才發現二花沒有四肢，腿、尾巴也被虐貓人士弄斷，現在她在家中養著二花，特別在家裡鋪滿毛毯與墊子，以保護二花的骨頭，希望二花能跟正常小貓一樣在家裡奔跑。

從影片中可見，二花可以正常跑跳，移動速度也非常快又靈活，可見主人悉心照護有效。

其他網友紛紛留言「真可恨啊虐貓的人，這麼可愛的貓不喜歡也別傷害啊」、「割斷它手腳的人現在應該在icu躺著吧」、「可是，為什麼喜歡虐貓呢？因為貓咪在痛的時候叫聲和小孩很像！所有的虐貓者都是潛在的殺人犯，甚至說是虐童犯」、「貓之所以比狗更容易被虐待，還是因為貓的五官形態更接近人類嬰兒」。

還有人說「一想到世界上有這樣的人就瑟瑟發抖」、「只希望砍貓四肢的人四肢也被砍了」、「這麼可愛，怎麼下得了手」、「這種人會遭報應的，之前我媽和我說過有個人家裡的肉被小野貓偷吃了，他就把貓的爪子坎了，後來那個人出了車禍，死無全屍」。