雪貂鑽水管玩捉迷藏 你追我跑「倒退嚕」影片萌翻

雪貂在水管內追逐。（取材自微博）

雪貂外表可愛，也不會胡亂吠叫，不需要外出散步，不少人喜歡將其作為寵物 飼養。有網友分享兩隻雪貂「在塑膠水管中玩捉迷藏」的影片引發熱議，吸引逾2000萬人觀看直呼可愛。

一名網友在微博 分享一支影片，影片中先是可見兩隻黑色雪貂，第一隻雪貂跑進透明塑膠水管中，另一隻則在水管外試圖抓住牠，接著兩隻雪貂上演追逐戰，原本只有一隻雪貂在水管內移動，接著另一隻也鑽進水管中，讓對方愣了一下。有趣的是，兩隻雪貂在水管口僵持不下，一隻前進、另一隻甚至「倒退嚕」，兩隻雪貂就這樣呈現畫圓的方式玩躲貓貓，倒退走的雪貂一路後退，直到離開水管，牠們才又接著在外面玩上你追我跑的遊戲。

發文網友表示，「兩隻在管子裡捉迷藏的雪貂」在網路爆火，吸睛超過2644萬人大喊可愛。

其他人則留言「感覺像兩便便」、「我還以為是巨型毛毛蟲」、「我以為是老鼠在蛇的肚子裡」、「還挺有趣的」、「兩個小調皮」、「小圖差點以為是蛇」、「要被抖著屁股向後跑的那個笑死了」。

雪貂又名蒙眼貂、貂鼠、寵物貂、地中海貂，是歐洲鼬的馴養亞種。牠們是兩性異形體的，雄貂比雌貂大。牠們一般呈褐色、黑色、白色或混色，公貂連同尾巴長可到51公分，重1-2公斤，母貂體型較小，體重約在600公克-1公斤，壽命為7-15歲。