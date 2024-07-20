我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

前白宮醫師：川普右耳2公分槍傷開始癒合

雪貂鑽水管玩捉迷藏 你追我跑「倒退嚕」影片萌翻

世界新聞網／輯
雪貂在水管內追逐。（取材自微博）
雪貂在水管內追逐。（取材自微博）

雪貂外表可愛，也不會胡亂吠叫，不需要外出散步，不少人喜歡將其作為寵物飼養。有網友分享兩隻雪貂「在塑膠水管中玩捉迷藏」的影片引發熱議，吸引逾2000萬人觀看直呼可愛。

一名網友在微博分享一支影片，影片中先是可見兩隻黑色雪貂，第一隻雪貂跑進透明塑膠水管中，另一隻則在水管外試圖抓住牠，接著兩隻雪貂上演追逐戰，原本只有一隻雪貂在水管內移動，接著另一隻也鑽進水管中，讓對方愣了一下。有趣的是，兩隻雪貂在水管口僵持不下，一隻前進、另一隻甚至「倒退嚕」，兩隻雪貂就這樣呈現畫圓的方式玩躲貓貓，倒退走的雪貂一路後退，直到離開水管，牠們才又接著在外面玩上你追我跑的遊戲。

發文網友表示，「兩隻在管子裡捉迷藏的雪貂」在網路爆火，吸睛超過2644萬人大喊可愛。

其他人則留言「感覺像兩便便」、「我還以為是巨型毛毛蟲」、「我以為是老鼠在蛇的肚子裡」、「還挺有趣的」、「兩個小調皮」、「小圖差點以為是蛇」、「要被抖著屁股向後跑的那個笑死了」。

雪貂又名蒙眼貂、貂鼠、寵物貂、地中海貂，是歐洲鼬的馴養亞種。牠們是兩性異形體的，雄貂比雌貂大。牠們一般呈褐色、黑色、白色或混色，公貂連同尾巴長可到51公分，重1-2公斤，母貂體型較小，體重約在600公克-1公斤，壽命為7-15歲。

寵物 微博

上一則

被誤會是萌貓近半世紀 官方再澄清：Hello Kitty是人

下一則

起床不要先喝咖啡？ 治療師分享10大壞習慣

延伸閱讀

肖戰「驕陽伴我」靈氣逼人 酷似薩摩耶影片讓全網都愛了

肖戰「驕陽伴我」靈氣逼人 酷似薩摩耶影片讓全網都愛了
幼犬被當「抹布」掃飼料不忘偷吃 網笑：活不能白幹

幼犬被當「抹布」掃飼料不忘偷吃 網笑：活不能白幹
響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象
車底異音一探發現「整隻鴨子被蛇綁住」 網友驚：難道想吃了牠？

車底異音一探發現「整隻鴨子被蛇綁住」 網友驚：難道想吃了牠？

熱門新聞

響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
天蠍座很神秘，難以看透其內心。示意圖。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

2024-07-15 19:40
四生肖夏天事業運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

2024-07-15 00:35
四生肖退休後可安享晚年。（取材自pexels.com@Belle Co）

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

2024-07-20 03:00
四生肖最近紅光滿面，賺錢滿滿。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aline Viana Prado）

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

2024-07-13 02:00

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死