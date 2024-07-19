我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

拜登減免學貸再受阻 教育部凍結800萬人還款

全美壓力最小機場 鳳凰城第一、紐約旅客建議選它

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
鳳凰城Sky Harbor國際機場，是全美旅途中壓力最小的機場。(美聯社)
鳳凰城Sky Harbor國際機場，是全美旅途中壓力最小的機場。(美聯社)

亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場，除了擁有世界上最繁忙機場的稱號外，給旅客們的體驗也格外輕鬆。根據MarketWatch的最新排名，亞城機場是全美旅途壓力最小機場的亞軍。

該榜單分析了全美30個主要機場的各方面因素，包括航班延誤、取消或改道數量、安檢等待時間和平均票價等指標。亞城機場以航班取消數量少而脫穎而出，只有0.84%的航班遭遇到上述問題。

全美壓力最小的機場是鳳凰城Sky Harbor國際機場，第三位是拉斯維加斯的Harry Reid國際機場。

研究顯示，如果旅客不想面對旅途中的壓力，最好避開紐約市JFK國際機場、芝加哥中途機場和佛羅里達州勞德代堡Hollywood國際機場，這三個機場的壓力指數名列全美前三位。

報告也建議，從紐約市出發的旅客最好從LaGuardia機場出發，這是排名中壓力第六小的機場。紐約市除了JFK機場外，Newark Liberty國際機場也躋身壓力最大的前五大機場。

與東部、中西部和南部的機場相比，西岸和西南部的機場，連續第二年在旅途壓力方面表現更佳。

航班延誤率最高的五個機場中有三個位於佛州：勞德代堡Hollywood國際機場、奧蘭多國際機場和邁阿密國際機場。2023年，勞德代堡國際機場有近30%的航班延誤，比研究中其他任何機場都要多。

完整排名可查看：https://reurl.cc/2Y5Wpr。

https://reurl.cc/2Y5Wpr

紐約市 JFK 佛州

上一則

這幾種藥遇高溫容易失效 專家教妥善保存要領

延伸閱讀

LAX取消上百航班 機場擠滿滯留旅客

LAX取消上百航班 機場擠滿滯留旅客
微軟藍屏航班大亂 華人滯留機場 改簽排隊一整晚

微軟藍屏航班大亂 華人滯留機場 改簽排隊一整晚
全球斷網…紐約州府緊急啟動備案 市府：搭機前先確認

全球斷網…紐約州府緊急啟動備案 市府：搭機前先確認
微軟當機 華府機場排長龍 維州監理站關閉

微軟當機 華府機場排長龍 維州監理站關閉

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
天蠍座很神秘，難以看透其內心。示意圖。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

2024-07-15 19:40
四生肖夏天事業運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

2024-07-15 00:35
響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
四生肖最近紅光滿面，賺錢滿滿。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aline Viana Prado）

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

2024-07-13 02:00

超人氣

更多 >
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價

不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價