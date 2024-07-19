巴黎奧運╱為什麼衝浪比賽在大溪地舉行？

巴黎國民議會前的「衝浪維納斯」。（路透）

巴黎奧運 會即將在法國開幕，世界上最優秀的衝浪選手卻將齊聚南太平洋，在大溪地的高山大海之間逐浪。巴黎奧運會的衝浪項目為什麼要在距離巴黎逾萬里之遙的大溪地舉行？

巴黎奧組委在選擇衝浪比賽地點時曾有數個備選方案，除了大溪地，其他都位於法國本土的大西洋沿岸附近。

國際衝浪協會主席費爾南多·阿格雷在接受新華社記者採訪時給出了一個現實的原因：巴黎奧運會期間，法國本土的天氣並不適合衝浪。「我自己衝浪超過50年了，所以我知道夏天的法國（本土）並不是一個衝浪的好地方。7月和8月有好浪的概率很低。」

對於衝浪運動來說，風平浪靜並不是好天氣。從競技和觀賞性角度來說，大溪地是一個最佳選擇。

大溪地位於南太平洋，是法屬波利尼西亞群島中的一個島嶼，它還有另一個中文譯名「塔希提」。大溪地的提阿胡普是舉世聞名的衝浪點，也是世界衝浪聯盟冠軍賽的重要分站賽舉辦地。當地的鋪裝路延伸到提阿胡普村，因此「路的盡頭」在衝浪者之間也成為了提阿胡普的代名詞。

提阿胡普的海岸，一邊是覆蓋著綠色茂密植被的群山，一邊是晶瑩剔透的深藍色海水。令人窒息的美景之下是令人驚嘆的浪湧。山上的流水匯入大海，在堤礁上切出一個「通道」，當大浪進入時，海底地形壓縮並加速了浪能，導致每個浪在湧向珊瑚礁時，浪高和浪速都急劇增加，形成了提阿胡普標誌性的「管浪」。

即使對最優秀的衝浪運動員而言，提阿胡普的浪都是極具挑戰性的。東京奧運 會女子衝浪項目金牌得主、美國選手摩爾說：「提阿胡普是我衝過最讓人恐懼的浪之一。」

「這裡的浪很短，大概就持續5秒到10秒，你在網上看到的視頻根本無法讓你真正感受到那令人難以置信的速度和衝浪者需要做的動作。」阿格雷告訴記者，「你等著浪過來，在衝浪板上站起來，接下來就幾乎是自由落體。你能做的只有轉進管浪或者被浪沖走。」

作為世界知名的衝浪地，大溪地所在的波利尼西亞群島還被認為是衝浪運動的起源地。庫克 船長等許多到此的歐洲探險家均記錄下了當地居民使用木板衝浪的情景。巴黎奧運會是繼東京奧運會後衝浪項目第二次舉行。15歲的中國姑娘楊思琪將成為首位亮相奧運賽場的中國衝浪選手。

「這極有可能是一場能夠留載史冊的競賽。」阿格雷說，「衝浪是一項與自然有著極強物理聯繫的運動。衝浪有著其他運動的強度和緊張，同時充滿了不確定性，你永遠不知道下一個浪是怎樣的。這是一項充滿娛樂性的運動，你永遠不會覺得無聊。」