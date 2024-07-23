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帶「台灣最強高中生」Ray結識名人 美國網紅Kai還買房給他住

TVBS新聞網／編輯 張哲輔 / 責任編輯 編輯組 報導
知名遊戲實況直播網紅凱・塞納特（Kai Cenat）。（美聯社）
知名遊戲實況直播網紅凱・塞納特（Kai Cenat）。（美聯社）

台灣一名高中生Ray先前因在日本結識千萬追蹤的美國實況主凱・塞納特（Kai Cenat），因此聲名大噪，更被冠上「台灣最強高中生」的稱號。近期Kai在直播中宣布買下人生第一間房子的震撼消息，並且還要將其提供給他的好友Ray使用，當成他直播的場地，消息曝光後意外在網路上引發熱烈討論。

Kai在7月14日的直播中透露，「Ray以後可以在我的新房子裡直播了，這樣就不會有鄰居抱怨他製造噪音，他會有自己的小天地。」Kai表示，購買新房的主要原因有兩個：一是存放目前塞在直播間的雜物，二是給Ray一個不會打擾鄰居的直播空間。

這個出人意料的決定立即在網路上引發熱議。許多網友紛紛表示羨慕，有人調侃道：「這哥們相當於給Ray買了一套房子。」還有人說：「Ray簡直是中了頭獎。」兩人的好交情從先前的日本旅遊結識開始，Kai甚至耗時19小時，也要飛來台灣參加Ray的畢業典禮，除了與千萬實況主是好朋友，先前更與擁有3.6億Instagram粉絲的歐美名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）合照，羨煞旁人。

凱・塞納特（左）之前特地飛到台灣，參加Ray（右）的高中畢業典禮。（Kai影片截...
凱・塞納特（左）之前特地飛到台灣，參加Ray（右）的高中畢業典禮。（Kai影片截圖）

影片來源：Kai Cenat

另外據了解，Kai也承諾粉絲，並不會將他標誌性的直播間搬到新房子，因為這裡是曾經與多位名人合作的舞台，它也親眼見證過成功征服「艾爾登法環」（Elden Ring）遊戲的過程。

「台灣最強高中生」勝利人生！美千萬實況主斥資買房供住　只盼他自在

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