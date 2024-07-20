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起床不要先喝咖啡？ 治療師分享10大壞習慣

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
一大早先喝一杯咖啡，可能不是一個好習慣，圖為示意圖。（本報資料照片，記者賴昀岫攝影）
一大早先喝一杯咖啡，可能不是一個好習慣，圖為示意圖。（本報資料照片，記者賴昀岫攝影）

許多人都有起床就先來杯咖啡、提振精神的習慣，不過有專家警告這可能會危害人體健康，同時提出「十大壞習慣」，除了起床就喝咖啡外，就連忘記用鼻子呼吸、起床就滑手機等看似無害的行為，都可能對健康產生重大影響。

「每日郵報」報導，南卡羅來納州的物理治療師博徹（Chris Boettcher）根據最近的研究，揭示了十種可能影響健康的壞習慣，除了體重增加，甚至可能破壞睡眠品質和讓人缺乏活力，這份公布在社群的清單迄今已有超過70萬人瀏覽。

首先便是「一大早就喝咖啡」：博徹表示咖啡因是種利尿劑、會導致身體失去水分，而早晨正是人體最缺水的時候，這時候在馬上喝咖啡恐怕會使身體失去更多水分，因此他建議在喝咖啡前、應該先喝大約四杯水。」

第二則是「起床就滑手機」：使用手機會引發人體的壓力反應、導致體內皮質醇釋放，進而影響白天的情緒，並會降低人們對周遭的認知能力。

第三點是「用嘴巴呼吸」：許多民眾沒有注意到自己已經習慣用嘴巴、而非鼻子呼吸，這會導致口乾舌燥、增加細菌生長，進而引發蛀牙或感染等問題。

第四點是「睡前滑手機」：由於手機發出的藍光會擾亂睡眠，並使大腦保持活躍的狀態，這使得睡前使用手機可能會導致睡前過度興奮、難以入睡，進而引發壓力、促使腎上腺素等激素的釋放。

第五點是「早餐吃麥片」：麥片類的穀物食品通常富含精緻碳水化合物和糖，食用後會引發血糖快速飆升，這反而會讓人感到疲勞和飢餓，因此改吃以蛋白質和脂肪為主，如雞蛋、燕麥片、莓果或堅果的早餐更合適。

第六點是「蛋白質攝取太少」：吃蛋白質是延長飽足感和減肥的好方法，博徹呼籲應將蛋白質視為飲食的核心，以提供飽足感、肌肉生長、修復以及免疫功能。

第七點為「長時間坐著辦公」：在辦公桌前待上6小時以上會增加多種併發症的風險，包括姿勢不良、體重增加和慢性病，因此應該嘗試每小時起來活動、伸展或行走，以限制工作對健康的負面影響。

第八點是「喝汽水和果汁」：這類型的飲料沒有任何纖維質，因此內含的糖分會直接吸收到血液中，導致血糖飆升。

第九點是「晚餐時喝酒」：許多人喜歡在辛苦工作一天後在晚餐時享用一杯葡萄酒或啤酒，但博徹表示這會導致體重增加、焦慮，並增加罹患慢性病的風險。

最後第十點是「睡前看螢幕」：這類會發出藍光的螢幕會抑制大腦中褪黑激素的釋放，而褪黑激素提醒人體睡眠時間的重要激素，博徹建議在睡前一小時使用藍光阻擋器或關閉螢幕來避免這種情況。

一大早別喝咖啡、滑手機？　專家揭「10大壞習慣」恐毀健康

TVBS新聞網

咖啡 南卡羅來納州 併發症 雞蛋

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