蘋果手表掉海裡1年多 加州男靠1功能找回、還能用

一名男子的蘋果智慧手表Apple Watch在海裡遺失一年多後，神奇尋回。圖為Apple Watch SE，非當事手表。(美聯社)

蘋果「Find My」功能自從2019年推出後，至今已經幫助不少用戶找回遺失的蘋果裝置，加州 就有一位使用者一年多前在潛水時意外遺失Apple Watch，沒想到竟靠著Find My功能成功找回Apple Watch，讓他直呼開啟該功能真的相當重要。

根據「9to5mac」報導，加州一名網友布里克（Jared Brick）在2022年6月前往加勒比地區慶祝兒子生日，他為自己和兒子購買新的Apple Watch，以便可以隨時連絡，布里克表示自己每天都會去潛水兩次，並大讚Apple Watch的「防水深度可達50公尺」。

不料布里克有天潛水完上岸後發現手腕空空如也，才驚覺Apple Watch早已掉到水中，他隨後就把Apple Watch開啟「遺失模式 」，並期盼會像先前網路上的報導一樣，有人會找到Apple Watch並連絡他。

沒想到事隔一年多之後，布里克在2023年12月收到加勒比地區一位民眾喬納森（Jonathan）的語音訊息，聲稱尋獲布里克的Apple Watch，並透過Find My功能找到他的聯絡方式，最終順利把Apple Watch寄回給布里克，而布里克在收到後隨即開箱實測，沒想到Apple Watch還能正常運作，讓他大讚蘋果「創造神奇的技術」。

Apple Watch掉海裡1年半！果粉靠這功能找回：還能用

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