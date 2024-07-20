我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇刺後首造勢 川普讚習近平慰問信「文情並茂」

「火雞肉、肝泥香腸…」12州熟食肉細菌汙染 已2死28住院

蘋果手表掉海裡1年多 加州男靠1功能找回、還能用

TVBS新聞網／編輯 顏敏翔 報導
一名男子的蘋果智慧手表Apple Watch在海裡遺失一年多後，神奇尋回。圖為Apple Watch SE，非當事手表。(美聯社)
一名男子的蘋果智慧手表Apple Watch在海裡遺失一年多後，神奇尋回。圖為Apple Watch SE，非當事手表。(美聯社)

蘋果「Find My」功能自從2019年推出後，至今已經幫助不少用戶找回遺失的蘋果裝置，加州就有一位使用者一年多前在潛水時意外遺失Apple Watch，沒想到竟靠著Find My功能成功找回Apple Watch，讓他直呼開啟該功能真的相當重要。

根據「9to5mac」報導，加州一名網友布里克（Jared Brick）在2022年6月前往加勒比地區慶祝兒子生日，他為自己和兒子購買新的Apple Watch，以便可以隨時連絡，布里克表示自己每天都會去潛水兩次，並大讚Apple Watch的「防水深度可達50公尺」。

不料布里克有天潛水完上岸後發現手腕空空如也，才驚覺Apple Watch早已掉到水中，他隨後就把Apple Watch開啟「遺失模式 」，並期盼會像先前網路上的報導一樣，有人會找到Apple Watch並連絡他。

沒想到事隔一年多之後，布里克在2023年12月收到加勒比地區一位民眾喬納森（Jonathan）的語音訊息，聲稱尋獲布里克的Apple Watch，並透過Find My功能找到他的聯絡方式，最終順利把Apple Watch寄回給布里克，而布里克在收到後隨即開箱實測，沒想到Apple Watch還能正常運作，讓他大讚蘋果「創造神奇的技術」。

Apple Watch掉海裡1年半！果粉靠這功能找回：還能用

TVBS新聞網

Apple 加州

上一則

起床不要先喝咖啡？ 治療師分享10大壞習慣

下一則

4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季

熱門新聞

響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
天蠍座很神秘，難以看透其內心。示意圖。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

2024-07-15 19:40
四生肖夏天事業運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

2024-07-15 00:35
四生肖退休後可安享晚年。（取材自pexels.com@Belle Co）

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

2024-07-20 03:00
四生肖最近紅光滿面，賺錢滿滿。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aline Viana Prado）

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

2024-07-13 02:00

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死