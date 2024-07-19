四血型如何規劃夏季之旅 他愛找沒人想去的「偏鄉秘境」

不同血型的人，規劃旅程的方式也不同。（取材自unsplash.com＠Leio McLaren）

夏天到來，除了小孩子放暑假，許多大人也會趁著這個機會請假，規劃出遊的行程。日本網站「占TV」近來就分享四種血型 的人，會如何計畫一場夏季之旅。

A型

做事設想周到的A型，會早在好幾個月前，就開始規劃度假行程。由於珍貴的假期浪費不得，他們會列出所有想去的地方，並精心計劃，確保所有地方都能成行。

名勝古蹟 也是A型必定會納入的行程，當碰到猶豫不決時，他們會參考網路意見，或會尋找曾去過的人，各方蒐集相關資訊做評估。

B型

個人主義的B型，會在同事們還在協調該怎麼排假時，就立刻提出假單。他們度假的方式也相當特別，該如何選擇旅行地的標準，是找人越少的地方越好。

擁有獨特個性的B型，最討厭的就是去大家都愛去的地方，反倒偏好無人問津的秘境或偏遠地區，甚至是國外的冷門國家。

O型

比起其他人總是會精心策劃如何度過假期，O型卻不打算擬定任何計劃。由於性格使然，他們屬於想到什麼，就會立即行動的類型，因此計劃對O型來說毫無意義。

O型若是在網路或電視節目上，感覺某處好像很有意思，他們就會立刻動身前往，即使需要長途跋涉也不在乎。

AB型

思考特立獨行的AB型，旅遊時也偏好單獨行動，不特別喜歡找人結伴。加上理性的思考下，會讓他們認為即使休假了，也不該只拿來休息或娛樂，而必須用來充實自我。

AB型會參加有助於興趣或工作的課程或講座，或者做些對身體健康有幫助的事情。