我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航、聯合、達美 要求所有航班進行全球地面停留

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

一代武俠影后鄭佩佩 憑「華夫人」一角再攀生涯顛峰

中央社台北19日電
鄭佩佩以華夫人、碧眼狐狸角色重新顛覆影壇印象。(圖／中視提供)
鄭佩佩以華夫人、碧眼狐狸角色重新顛覆影壇印象。(圖／中視提供)

曾在「唐伯虎點秋香」中飾演華夫人、再攀生涯顛峰的資深影星鄭佩佩今(19)天驚傳逝世噩耗、享壽78歲，她演藝作品無數，也演活「臥虎藏龍」中的碧眼狐狸，還有「武俠影后」美譽。

鄭佩佩演藝作品無數，以一代武打女星形象深入人心，影視生涯跨越光輝60載，她在1960年代加入著名影視公司邵氏，並在1965年以文藝片「情人石」參加亞洲影展，獲得美國國際獨立製片人協會「最具前途影星金武士獎」。

不過鄭佩佩生涯轉折點是接演了武俠電影「大醉俠」，當年她在片中扮演「金燕子」走紅，奠定其一代銀幕女俠地位，隨後也演出不少經典電影，如「唐伯虎點秋香」、「臥虎藏龍」等片。

鄭佩佩以「大醉俠」俠女形象走紅。(圖／高雄電影館提供)
鄭佩佩以「大醉俠」俠女形象走紅。(圖／高雄電影館提供)

鄭佩佩(左)和周星馳合作「唐伯虎點秋香」。(圖／摘自網路)
鄭佩佩(左)和周星馳合作「唐伯虎點秋香」。(圖／摘自網路)

其中她在「唐伯虎點秋香」一改過去俠女形象，演出裝瘋賣傻的「華夫人」令人印象深刻，再次攀上生涯顛峰；之後更以李安執導的「臥虎藏龍」經典角色「碧眼狐狸」榮獲香港電影金像獎最佳女配角殊榮。

可惜在感情路上不如星途順遂，鄭佩佩在1970年嫁給「台灣富商」原文通後就為愛息影，隨夫在美國生活20年，她一共懷孕8次、流產4次，育有3女、1子，後來她受訪時表示，當時她單純覺得，幫單傳的先生留個兒子是她的義務，不料這段婚姻最後仍以離婚收場。

鄭佩佩離婚後再復出回歸影壇，也才有機會演出「臥虎藏龍」，而近年她健康不佳、低調養病，今天則被證實不敵病魔在美國安詳逝世。

2000年鄭佩佩在李安執導的「臥虎藏龍」中，再以反派角色碧眼狐狸展示精湛演技與武...
2000年鄭佩佩在李安執導的「臥虎藏龍」中，再以反派角色碧眼狐狸展示精湛演技與武打身手。(圖／摘自網路)

香港

上一則

OpenAI推小模型GPT-4o mini 今秋引入蘋果裝置

下一則

四血型如何規劃夏季之旅 他愛找沒人想去的「偏鄉秘境」

延伸閱讀

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝
「唐伯虎點秋香」鄭佩佩驚傳離世 武俠影后享壽78歲

「唐伯虎點秋香」鄭佩佩驚傳離世 武俠影后享壽78歲
一則LINE揭穿外遇 她討慰問金才發現丈夫「暗藏黃金財產不說」

一則LINE揭穿外遇 她討慰問金才發現丈夫「暗藏黃金財產不說」
2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
天蠍座很神秘，難以看透其內心。示意圖。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

2024-07-15 19:40
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
四生肖夏天事業運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

2024-07-15 00:35

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元