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「烏龜為什麼存在？」日飼育員給出幽默又有禪意答案

世界新聞網／輯
一間日本海龜公園針對園內的問券問題，給出許多幽默的回答。（取材自X＠umigamekouen）
一間日本海龜公園針對園內的問券問題，給出許多幽默的回答。（取材自X＠umigamekouen）

日本一些店家或公共設施，常常會提供客人相關問卷，客人可以透過這些問卷，詢問館方一些相關問題，館方人員也會盡量去回答滿足客人。有時工作人員的答案，還會顯得相當幽默，讓人非常期待每次又有什麼回答。

根據日本媒體「grape」報導，位於三重縣南牟婁郡，有間飼養海龜的「道之站 紀寶町海龜公園（道の駅 紀宝町ウミガメ公園）」。近來日本網友「nokogara」造訪此地，發現館方飼育員對於客人的問卷問題，都給出相當幽默的回答。

例如有人問到「烏龜為什麼會存在呢」，結果飼育員回答「因為人類生在了有海龜存在的世界」。又有客人問「什麼動物最可愛呢？果然是烏龜對吧」，飼育員卻回答「應該還是貓吧」，還加註說明「可愛和喜歡是兩回事」。

還有人問說「烏龜們要花多久的時間認得飼育員呢」，飼育員卻說「比起飼育員本人，他們反而是會認飼育員的制服，覺得這些人就是來送飼料的。不是飼育員穿制服他們也會有反應，看起來簡直就像外遇現場一樣」。

這些逗趣的回答，也讓網友紛紛表示「第一個問答也未免太有禪意」、「第一題的回答也太哲學」、「筆跡看起來不太一樣，可能有好幾位幽默的飼育員」、「最後一張好好笑」、「這在三重縣啊，下次可以去看看」、「外遇現場是什麼鬼」、「幽默又不失風度的回答」。

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