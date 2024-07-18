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佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

世界新聞網／輯
佛州一名女子在牛排館吃霸王餐結果忘記拿包包，回到店裡要拿包包時餐廳員工因為她沒付錢扣住她的包包。(翻攝TikTok@missyp711 )
佛州一名女子在牛排館吃霸王餐結果忘記拿包包，回到店裡要拿包包時餐廳員工因為她沒付錢扣住她的包包。(翻攝TikTok@missyp711 )

佛羅里達州一名女子在一間牛排館吃霸王餐，沒想到她離開餐廳後發現忘了拿錢包，返回餐廳拿錢包時店員因為她沒付帳單所以扣留她的錢包，女子因此發怒對店員咆哮，過程被其他顧客錄下放上網，網友說霸王餐女子忘了拿錢包真是「令人滿意的錯誤」。

@missyp711

♬ original sound - Momx3

每日郵報（Daily Mail）報導，一名女子和男性友人12日到佛州巴拿馬市海灘（Panama City Beach）的LongHorn牛排館用餐，他們故意不付錢就離開，結果女子發現自己錢包沒拿，又返回餐廳。

該名女子發現餐廳員工因為她沒付帳單所以扣住她的錢包後非常生氣，不斷朝店員大吼，過程都被旁邊等待入座的顧客錄下上傳TikTok影片已累積超過7百萬次瀏覽。

影片中，非白人的男女顧客站在櫃台前，一位穿襯衫的男性餐廳員工拿著女子的包包，女子一開始情緒激動，試圖搶奪男員工手上的包包但都失敗，她的男性友人則阻止她搶包包，抓住她的手要她冷靜一點，女子則生氣大吼「他應該把我的包包還給我」。

男員工接著指了指該女子後帶著包包離開櫃台，女子大叫「如果我是白人的話」，話還沒說完就被朋友打斷，女子見狀不再說話，男員工才又拿著包包回到櫃台。

之後女子不斷大喊要員工還她包包，男性友人安撫她餐廳會還給她，但女子似乎沒聽進去，不是對員工大吼就是低頭滑手機。

影片後段另一名穿黑色短袖上衣的餐廳員工走到櫃檯和吃霸王餐的顧客說話，但影片中聽不見他說什麼。拍影片的顧客說，那對顧客後來付了錢把包包拿回。

有網友在影片下留言，認為女子忘記拿包包這件事真是大快人心，也有人稱讚拿包包的男員工完全沒被嚇到堅守立場，不還包包就是不還，態度很酷。

佛州 佛羅里達州 TikTok

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