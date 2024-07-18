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女子30年來首次購車 卻因車有一疑慮頻遭拒保

世界新聞網／輯
明尼蘇達州的沃特思買了一輛現代的汽車，沒想到因為有安全漏洞而被多間保險公司拒保。(翻攝WCCO - CBS Minnesota YouTube)
明尼蘇達州的沃特思買了一輛現代的汽車，沒想到因為有安全漏洞而被多間保險公司拒保。(翻攝WCCO - CBS Minnesota YouTube)

明尼蘇達州的沃特思（Erin Walters）30 年來第一次買車，沒想到卻因為車有安全漏洞而被多間保險公司拒保，連州立農業保險公司（State Farm）都拒絕她，讓她無法上路；沃特思呼籲廠商立刻召回會被拒保的所有車型，加裝防盜系統。

每日郵報（Daily Mail）報導，沃特思買了一輛2019年的現代（Hyundai）Elantra，卻被多間保險公司拒保。

沃特思說，她過去5年來都是州立農業保險公司的忠實客戶，但上周要幫新買的車買保險時卻被拒絕，沒想到不只州立農業保險公司，連前進保險公司（Progressive）及其他保險公司都拒絕她，她說她很驚訝州立農業保險公司會拒絕她，若她知道新買的現代車會因為防盜系統有缺陷而遭拒保，她絕對不會買那台車。

沃特思說，這是她30年來第一次買車，原本心情很興奮，現在卻因為沒有保險而無法上路，她呼籲廠商召回被點名缺乏防盜系統的車型安裝相關軟體。

州立農業保險公司發言人以聲明回應媒體，表示在部分州購買現代及起亞（Kia）幾款特定車型者無法向他們購買保險，因為那幾款車的失竊率太高，對保險客戶和整個汽車保險業有著嚴重影響。

報導指出，2011年至2021年間，在美國售出的約1千萬台現代和起亞的汽車沒有安裝發動機防盜鎖裝置，並且還存在不需要插入車鑰匙就能控制系統開關的缺陷，竊賊使用一字型螺絲起子和USB傳輸線就能輕鬆將車開走，2021年開始有人在TikTok等社群平台上教學偷竊方法，導致兩家車廠的車失竊率大幅上升。

現代和起亞不斷刪除網路上的偷車教學，但仍防不勝防，許多青少年也在社群平台上傳偷車成功及開贓車兜風的影片，不過無照上路有時結果是致命的，2022年紐約州水牛城（Buffalo）四名青少年偷了一輛起亞的Sportage後開車上路，結果車子失控發生車禍，四人都不幸往生。

保險 明尼蘇達州

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