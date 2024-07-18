黃仁勳20年前帥照曝光 傳將登GSA高管論壇 引發關注

輝達執行長黃仁勳、GSA首席執行官喬迪。(取材自喬迪社群平台)

全球半導體聯盟（GSA）年度盛會「美國高管論壇」即將於9月26日登場，而今年適逢 GSA 成立以來的第30周年，大會也特地邀請有「AI 教父」之稱的輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 現身，與 GSA 聯盟首席執行官喬迪謝爾頓進行爐邊談話。而喬迪18日也在社群平台上張貼出一張照片，並透露照片中的年輕男子，就是自己20多年來的好友黃仁勳，引發市場關注。

喬迪指出，雖然這張照片歷經了20多年時間的洗禮，有點難以分辨了，但這的確就是輝達 CEO 黃仁勳，事實上他多年來不斷提供的各種靈感，對半導體行業的發展過程，絕對有非凡的意義，自己非常感謝他多年來堅定不移的支持，隨著聯盟即將迎來成立30週年的日子，她也將與黃仁勳進行一場爐邊談話，談論這一路以來的努力及未來展望。

據悉，美國高階主管論壇是 GSA 首屈一指的獨家、僅限邀請的活動，匯集了來自全球各地、具有影響力的企業高管、思想領袖和專家，大家將就「全球半導體價值鏈」的最新動態格局進行思想交流和協作等對話。隨著技術進步推動快速變革，美國高階主管論壇也成為促進市場對產業未來方向了解的重要定錨指標。

喬迪透露，GSA 美國高階主管論壇今年將深入探討「半導體產業實現『兆美元』里程碑」的歷程。事實上，該行業一直都在一個相當複雜的環境中運作，由於全球力量與區域動態不斷的相互交叉，作為產業中的一名主管，必須時刻考慮到全球化與區域化之間的微妙平衡，以及企業將面臨的機會和挑戰，同時也要顧慮永續成長、創新和策略性業務實踐。