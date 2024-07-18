夏天就是一座戀愛主題樂園 四血型誰在夏天「最容易陷入熱戀」

有的血型在夏天特別容易來場熱戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@George Chambers）

說到夏天，就聯想到陽光、沙灘，熱情洋溢的夏日風格，往往也能幫助戀愛的感情加溫。日本網站「占TV」近來就排行四種不同的血型 ，分析誰最容易在夏天來場熱戀。

第四名 AB型

AB型個性冷靜且理性，對戀愛理想很高。他們不會因為輕易的原因，或單憑一頭熱就展開戀情。相反的，他們還容易因為夏天太熱，寧願避免和人產生接觸。因此，AB型屬於那種會冷眼旁觀其他人陷入戀愛的性格。

第三名 A型

如果A型在夏天陷入戀愛之中，那往往來自於一種獨特的使命感，認為夏天是個應該要談戀愛的時機，與O型的衝動或B型的遊玩心態不同。特別是在聽說朋友開始交往，或旅途中被搭訕時，更會激起他們的感情慾望。

第二名 B型

追求刺激和心動的B型，戀愛當然是生活中最不可或缺的一部分。而充滿無限可能的，對B型而言就像一個戀愛主題樂園，讓他們雀躍不已。他們會藉由瞬間的衝動，發展許多短暫的戀情，但也可能會因此產生一些糾紛。

第一名 O型

在耀眼的陽光及夏日特有的開放感下，O型的戀愛情緒會瞬間高漲。他們會彰顯出感情獵手的本性，積極去追求刺激。藉由著夏季獨特的氣氛，以及豔陽高照的助攻，也會讓他們更有機會受到搭訕。