山路暗藏一危機 160磅狗狗登山受傷被擔架扛下山

俄勒岡州一隻160磅的庇里牛斯山犬日前和主人一起登山時受傷，消防員用擔架扛牠下山。(翻攝Cannon Beach RFPD臉書)

一隻160磅的庇里牛斯山犬日前和主人一起爬俄勒岡州馬鞍山（Saddle Mountain）時被步道上的金屬線刺傷，消防人員將牠放在擔架上送下山，被網友讚是「令人暖心的救援」；當地消防單位呼籲飼主，雖然馬鞍山的公告寫歡迎寵物 犬一起爬山，但最好還是讓狗狗穿狗靴並繫牽繩。

福斯新聞（Fox）報導，俄勒岡州坎農比奇郊區火災保護區（Cannon Beach Rural Fire Protection District）在臉書上分享和其他當地消防單位合作的救援經驗。

Firefighters carry 160-pound dog down Oregon mountain after pup is injured on trail: A big pup is safe after being rescued from Saddle Mountain in Oregon with injured paws.



Officials with Cannon Beach Rural Fire Protection District shared… https://t.co/aqWdQJyDHl #Trump2024 pic.twitter.com/tFvQSrjw5b — JPNWMN (@JPNWMN) 2024年7月16日

消防單位臉書貼文表示，這隻庇里牛斯山犬7月12日和主人一起登山，牠突然不再往前走，原來是腳被步道上的金屬絲割傷，需要救援。

俄勒岡州馬鞍山步道上的鐵絲網，當地消防單位呼籲帶狗登山的飼主要讓狗狗穿狗靴、上牽繩。(翻攝Cannon Beach RFPD臉書)

消防單位說，雖然馬鞍山的告示牌和州立公園網站都稱寵物犬可以入山，但其實環境沒有這麼寵物友善，因為步道上有大量用來提供附著摩擦力和穩定步道的焊接鐵絲線，很多鐵絲是直立的，長時間行走於上對毛小孩來說很困難，建議登山的狗要穿狗靴。

消防單位表示，他們近幾年接到多起求助通報，稱寵物犬因為脫水或腳被割傷而需要救援。

消防單位說，建議飼主讓寵物犬一開始登山的時間不要太長，讓牠們的爪子適應地面。

馬鞍山是位於俄勒岡州海濱市（Seaside）附近的州立公園，海拔最高3288英呎。

網友在消防單位救援的臉書貼文留言，稱這是寶貴的救援，感謝消防員一視同仁將毛孩救下山。也有網友建議，希望步道附近能豎立新的標語解釋鐵絲網對寵物犬可能造成的傷害，或是禁止寵物犬入山，以免有更多狗受傷。