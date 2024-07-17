巴黎奧運╱中國隊全線出擊 印度隊捲土重來…射擊或誕生本屆首金

中國選手黃雨婷（前）將參與10米氣步槍混合團體項目。(新華社)

巴黎奧運 會射擊項目將產生15枚金牌。中國隊、印度 隊、美國隊、南韓隊等強隊已蓄勢待發，進入最後衝刺階段的備戰。

巴黎奧運會射擊項目比賽一共有來自82支隊伍的342名選手參加。來自喬治亞的女子25米運動手槍選手妮諾·薩盧克瓦澤將在巴黎迎來自己的第10屆奧運會，這名現年55歲的老將從1988年開始就未缺席任何一屆奧運會。她曾在1988年奧運會上拿到女子25米運動手槍金牌和女子10米氣手槍銀牌，在2008年北京奧運會上，她奪得女子10米氣手槍銅牌。

不過，薩盧克瓦澤並不是巴黎奧運會射擊項目參賽選手中年齡最大的。這一紀錄屬於現年60歲的委內瑞拉男子多向飛碟選手萊昂內爾·馬丁內斯。巴黎奧運會參賽年齡最小的射擊運動員是15歲的伊朗男子多向飛碟選手穆罕默德·貝蘭萬德。

在這分名單中，兩位來自難民代表團的選手也值得關注。其中，埃迪利奧·森特諾·涅韋斯將參加女子10米氣手槍項目角逐。盧娜·所羅門將參加女子10米氣步槍項目比賽，她在3年前也參加了東京奧運 會該項目的比賽。

作為射擊項目的傳統強隊，中國射擊隊具備國際一流的綜合實力。在巴黎奧運周期里，中國隊步槍和手槍項目早早拿滿參賽席位，在飛碟項目上也將派出多達7名選手參賽。

在中國射擊隊步槍和手槍項目的14名選手中，「00後」選手共有10名，這也符合近年來中國射擊年輕選手上升勢頭迅猛的大趨勢。10米氣步槍混合團體項目將有可能誕生巴黎奧運會首金，在這個項目上的4名選手黃雨婷、韓佳予、盛李豪、杜林澍均為「00後」。除在東京奧運會上贏得一枚銀牌的盛李豪外，其餘3位選手都將是首次站上奧運賽場。

氣手槍項目由參加過東京奧運會的姜冉馨和張博文領銜。男子25米手槍速射項目上，35歲的李越宏將第三次披掛征戰奧運。在此前的兩屆奧運會上，李越宏均奪得銅牌。

在東京奧運會上，中國隊拿到4枚金牌，而近年來上升勢頭迅猛的印度隊卻未能展現出全部實力，沒有獲得任何一枚獎牌。在巴黎奧運會上，中國隊和印度隊都將派出21名選手參加射擊項目比賽，兩隊的強項都是步槍和手槍，兩隊的主力也都是年輕選手，雙方的全面對決將是射擊場上最大的看點之一。

另一支傳統強隊美國隊將派出17名選手參賽，其中包括男子雙向飛碟傳奇名將漢考克。1989年出生的漢考克年少成名，在自己的首次奧運之旅中，就拿到了2008年北京奧運會冠軍。2012年倫敦奧運會，漢考克成功衛冕，成為男子雙向飛碟奧運史上首位實現衛冕的選手。三年前，漢考克在東京拿到個人第三塊奧運金牌。本次出征，漢考克將瞄準自己的奧運第四冠。

南韓隊在步槍和手槍項目上頗具實力，尤其是女子25米運動手槍項目，梁智仁和金藝智均打破過世界紀錄，兩人的組合在該項目上具有十足的競爭力。

東道主法國隊有15名選手參加射擊項目，其中包括東京奧運會男子25米手槍速射冠軍基康普瓦。意大利隊同樣派出15名運動員參賽，該隊在飛碟項目上實力很強，多位選手有爭奪獎牌和金牌的能力。此外，英國隊、德國隊、塞爾維亞隊等也均有在一些項目上奪牌的實力。

對於即將到來的巴黎奧運會，國際射擊聯合會主席羅西表示：「巴黎奧運會是一個非常重要的平台，我們希望借助這個平台展現射擊運動深厚的歷史積澱和充滿活力的現代氣息。國際射聯想要向外界展示射擊運動的精確、卓越和運動家精神。射擊運動融合了傳統和現代，為來自不同背景的運動員提供了脫穎而出的平台。我們也希望通過巴黎奧運會，實現激勵下一代射擊運動員、增加射擊運動的全球影響力等目標。」