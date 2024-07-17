巴黎奧運╱「金牌收割機」中國跳水3大懸念待解

巴黎奧林匹克水上運動中心，跳水比賽將在這裡舉行。（新華社）

中國跳水「夢之隊」向來是奧運會中國體育代表團「金牌收割機」——自1984年至今，中國跳水隊已奪得47枚奧運金牌，在中國代表團所有項目中高居榜首。儘管一直縱橫奧運賽場，中國跳水隊卻從未實現金牌包攬。巴黎奧運 會上，中國跳水有三大懸念待解。

懸念一：男子10米台能否彌補遺憾？

三年前在東京，曹緣/陳艾森男子雙人10米台出現失誤無緣冠軍，這是中國跳水隊當屆唯一丟掉的金牌。巴黎奧運周期，中國隊男子10米台單雙人項目發揮不够穩定，在即將到來的奧運會上將繼續面臨強手衝擊。

去年福岡世錦賽，男單10米台成為中國跳水隊唯一丟金的項目，練俊傑、楊昊「雙保險 」失效，兩人分獲銀、銅牌，澳大利亞選手魯索憑藉高難度動作奪冠，他還因此獲評世界泳聯2023年最佳男子跳水運動員；在巴黎奧運會前的跳水測試賽上，「00後」日本小將玉井陸斗擊敗傷癒復出的曹緣奪冠，今年世界杯總決賽他也曾給冠軍楊昊製造了相當大的壓力。

上屆奧運會男子雙人10米台冠軍、英國跳水名將托馬斯·戴利將五戰奧運，他經驗豐富、狀態不減當年，和威廉姆斯搭檔力爭雙人項目實現衛冕；烏克蘭選手謝列達巴黎奧運周期亦有不俗表現，是單人項目獎牌有力競爭者。

「夢之隊」派出老將曹緣和楊昊出戰單人10米台，雙人項目則由楊昊、練俊傑搭檔。曹緣已是奧運「三冠王」，去年經歷了肩部手術後復出，經驗豐富技術純熟。楊昊是今年世錦賽單人10米台冠軍，他與練俊傑的組合在世錦賽上已經獲得三連冠，中國隊在巴黎能否彌補遺憾值得期待。

懸念二：女子單人10米台金牌花落誰家？

在巴黎奧運周期的國際賽事中，中國選手全紅嬋與陳芋汐包攬女子雙人10米台金牌，以斷層式優勢領先，展現出絕對統治力。唯一的懸念在於，巴黎奧運會女子單人10米台金牌最終花落誰家？衛冕冠軍全紅嬋和三屆世錦賽冠軍陳芋汐的巔峰對決將是一大看點。

陳芋汐優勢在於穩定性。去年世錦賽她在感冒狀態下擊敗全紅嬋，實現世錦賽女子單人10米台三連冠，展現出強大的心理抗壓能力。陳芋汐距離個人項目大滿貫僅差一枚奧運金牌。她透露，相比上一屆奧運會，這次備戰過程更順利，將繼續打磨動作細節。

相比之下，全紅嬋技術能力更強。東京奧運 會上14歲的她三跳滿分一鳴驚人，以絕對優勢奪冠。今年她還奪得職業生涯首個世錦賽單人10米台冠軍，在第四跳207C（向後翻騰三周半抱膝）高難度動作上，得到全場單跳最高的97.35分。展望巴黎奧運會，她期待像教練陳若琳一樣實現奧運衛冕。

賽場上她們既是搭檔也是對手，生活中兩人是親近的朋友，在技術上相互促進。陳芋汐說，代表中國隊出戰巴黎奧運會，會以集體榮譽為共同目標，盡力拼下每一個項目；全紅嬋說，不管誰能拿下單人項目的金牌，祗要金牌屬於中國隊就好。

懸念三：中國跳水隊能否包攬金牌？

中國跳水「夢之隊」人才濟濟，但在奧運舞台上，尚未在單屆實現金牌包攬。里約和東京兩屆奧運會，中國隊在八個項目中均攬獲七金。巴黎奧運會上，這支「夢之隊」能否實現金牌包攬的夙願，是一大懸念。

在巴黎奧運會開幕後的首個比賽日（27日），將產生女子雙人3米板金牌。東京奧運會該項目冠軍施廷懋/王涵退役後，陳藝文/昌雅妮搭檔多次斬獲世錦賽、世界杯冠軍，成為中國女子3米板新的領軍人物。但今年3月昌雅妮肩傷發作，不得不長期休養，她與陳藝文的組合自此便未參加過國際比賽。對此陳藝文坦言會感到緊張，但祗要隊友在身邊就會很安心。

同「跳台雙姝」全紅嬋、陳芋汐一樣，陳藝文、昌雅妮還將組成「雙保險」參加3米板單人項目角逐。陳藝文穩定性出眾，本周期拿下世錦賽女單3米板兩連冠。昌雅妮也實力不俗，今年世錦賽斬獲女單3米板金牌。

相較於女子項目四枚金牌，男子項目遭遇的挑戰更大。里約奧運會中國隊在男子雙人3米板項目上丟金，三年前王宗源與謝思埸搭檔奪回該項金牌。巴黎奧運周期，王宗源實現3米板單人、雙人項目世錦賽三連冠，成為絕對主力，巴黎奧運會將和龍道一搭檔參加雙人項目。謝思埸作為東京奧運會3米板雙人、單人項目雙料冠軍，傷癒復出後狀態不減，將出戰單人項目比賽。

和男子跳台一樣，男子跳板同樣強手如林，墨西哥小將奧斯馬爾衝擊力十足，王宗源稱他控制力強、心態穩定，是全能型選手；英國名將拉夫爾前兩屆奧運會集齊金銀銅牌，他以高難度動作見長，三戰奧運仍具有獎牌競爭力。

「我們始終有信心，期待巴黎奧運會表現更出色。」展望巴黎奧運會，中國跳水隊領隊周繼紅說。她表示，中國跳水隊對每一個項目都要盡最大的努力，把自己的水平發揮到極緻，爭取最好的成績。目前中國跳水隊在最後備戰階段繼續打磨細節，期待從巴黎載譽而歸。