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海平面上升、經濟發展慢 房仲點名佛州不建議買房五地點

世界新聞網／輯
資深房仲點出五個不建議買房的佛州地點。邁阿密海灘示意圖。(美聯社)
資深房仲點出五個不建議買房的佛州地點。邁阿密海灘示意圖。(美聯社)

美麗的海灘、風光明媚的天氣、沒有州稅等特色讓佛羅里達州成為熱門觀光景點，也是退休人士離開職場後定居的愛好地點之一，但亞倫克曼（Aaron Kirman）房產集團的資深房仲查理（Yawar Charlie）點出5個佛州不建議買房的地點，原因包括海平面上升、經濟發展遲緩等。

Go Banking Rates網站報導，這五個地點分別為邁阿密海灘（Miami Beach）、代托納海灘（Daytona Beach）、邁爾斯堡（Fort Myers）、彭薩科拉（Pensacola）及奧卡拉（Ocala）。

查理說，投資房地產不只有陽光和棕櫚樹，要考慮的是經濟穩定性、潛在成長性和環境風險，當佛州的溫暖天氣看起來如此誘人時，也要考慮當地的財務未來可能狀況，做足功課才能發現房產市場的稀有珍寶，而買房顧客遍布加州和佛州的他也點出五個他不建議買房的佛州地點。

第一是邁阿密海灘，原因是上升的海平面和越來越頻繁的颶風帶來的巨大風險，房屋險成本因此飆升，長期的價值貶值也可能發生，「這就像買了一棟美麗的濱海房屋，但地下室卻有顆定時炸彈」。

第二是代托納海灘，雖然有著美麗海灘和低生活成本，但經濟停滯、犯罪率高，當地房地產市場持續低迷，若沒有重大經濟發展，房地產價值會持續平穩，在當地投資房產會讓人覺得陷入停滯。

邁爾斯堡是查理點名的第三個地方，他說當地有過度開發和環境問題，那邊水質不好，成長前景也不穩定，「在當地買房就像買了一台沒油的豪車」。

第四個地點是彭薩科拉，查理說彭薩科拉面臨經濟挑戰、就業市場成長有限，這都對房地產市場有影響，另外當地的高犯罪率和缺乏新的開發項目讓該地對投資者的吸引力降低，「在彭薩科拉投資感覺就像試圖在兒童泳池中衝浪一樣」。

最後是奧卡拉，查理說奧卡拉的房產市場受到緩慢的經濟成長阻礙，該地主要依靠農業發展，但農業不穩定。

根據地區偵查者（Neighborhood Scout）的數據，和各種規模的社區相比，奧卡拉是美國犯罪率最高的地區之一。

佛州 投資 房地產

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