金酸莓提名…范斯傳記片「絕望者之歌」Netflix觀看數暴增

電影「絕望者之歌」劇照。(美聯社)

川普在共和黨全代會上宣布他的2024副總統搭檔人選是俄亥俄州 聯邦參議員范斯(J.D. Vance)。范斯寫過的暢銷書「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy : A Memoir of a Family and Culture in Crisis)曾翻拍成同名電影,該片立刻躍居Netflix 十大電影榜單的第六位。

澎湃新聞報導,7月15日,「絕望者之歌」在Netflix的收視率達到1920萬分鐘,相比7月14日的觀看時長150萬分鐘,有著1179%的增長。

電影「絕望者之歌」由奧斯卡獎 得主朗霍華(Ron Howard)執導,艾美亞當斯(Amy Adams)、葛倫克蘿絲(Glenn Close)、蓋布瑞爾貝索(Gabriel Basso)主演,Netflix劇情簡介寫道:「一通緊急電話將一名耶魯法律系的學生召回俄亥俄州的老家。在那裡,他回顧三代家族往事,也思考自身未來。」

有趣的是,2020年電影「絕望者之歌」上線之後未能獲得媒體認可,甚至不少影評人認為該片是朗霍華導演生涯中「最糟糕的作品」,目前「爛番茄」上的新鮮度也只有25%。