我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

將更有利可圖 「儲能」產業不容小覷 帶動華爾街另一個淘金潮

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

金酸莓提名…范斯傳記片「絕望者之歌」Netflix觀看數暴增

世界新聞網／輯
電影「絕望者之歌」劇照。（美聯社）
電影「絕望者之歌」劇照。（美聯社）

川普在共和黨全代會上宣布他的2024副總統搭檔人選是俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）。范斯寫過的暢銷書「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy : A Memoir of a Family and Culture in Crisis）曾翻拍成同名電影，該片立刻躍居Netflix十大電影榜單的第六位。

澎湃新聞報導，7月15日，「絕望者之歌」在Netflix的收視率達到1920萬分鐘，相比7月14日的觀看時長150萬分鐘，有著1179%的增長。

電影「絕望者之歌」由奧斯卡獎得主朗霍華（Ron Howard）執導，艾美亞當斯（Amy Adams）、葛倫克蘿絲（Glenn Close）、蓋布瑞爾貝索（Gabriel Basso）主演，Netflix劇情簡介寫道：「一通緊急電話將一名耶魯法律系的學生召回俄亥俄州的老家。在那裡，他回顧三代家族往事，也思考自身未來。」

有趣的是，2020年電影「絕望者之歌」上線之後未能獲得媒體認可，甚至不少影評人認為該片是朗霍華導演生涯中「最糟糕的作品」，目前「爛番茄」上的新鮮度也只有25%。

在當年的頒獎季，「絕望者之歌」飾演祖母一角的葛倫克蘿絲雖然獲得金球獎、演員工會獎、美國評論家選擇獎等多項提名，但她也獲得金酸莓獎最爛女配角提名；此外該片還獲得金酸莓獎最爛導演、最爛劇本提名。

葛倫克蘿絲在「絕望者之歌」獲提名金酸莓獎最爛女配角。（美聯社）
葛倫克蘿絲在「絕望者之歌」獲提名金酸莓獎最爛女配角。（美聯社）

俄亥俄州 Netflix 奧斯卡獎

上一則

12星座記憶力排行 射手是智慧賢者、他記得卻「故意裝作忘了」

下一則

求偶歌唱不好的下場？研究首揭澳洲「母蛙吃公蛙」現象

延伸閱讀

范斯促專注對抗中國 盡速結束俄烏戰爭

范斯促專注對抗中國 盡速結束俄烏戰爭
川普、范斯周六密西根造勢「川范配」聯名T恤引發搶購熱潮

川普、范斯周六密西根造勢「川范配」聯名T恤引發搶購熱潮
川普擇范斯搭檔 矽谷掌聲響起 馬斯克︰這組合象徵「勝利在望」

川普擇范斯搭檔 矽谷掌聲響起 馬斯克︰這組合象徵「勝利在望」
川普提名80後副手范斯 胡錫進諷：學了一嘴「反中腔調」

川普提名80後副手范斯 胡錫進諷：學了一嘴「反中腔調」

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
天蠍座很神秘，難以看透其內心。示意圖。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

2024-07-15 19:40
每個生肖下半年的運勢各不相同。（取材自unsplash.com＠Brooke Cagle）

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

2024-07-10 23:30

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」