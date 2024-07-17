12星座記憶力排行 射手是智慧賢者、他記得卻「故意裝作忘了」

每個星座記憶力各不相同。（取材自unsplash.com＠Afif Ramdhasuma）

有些人有著一目十行、過目不忘的本領，但也有的人話才剛說完，就忘記自己講過什麼。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行每個星座的記憶能力。

第12名 巨蟹座

巨蟹座情緒多變化，很難集中精神去記憶事情。

第11名 天蠍座

天蠍屬於考前短期記憶力超群，但考完後馬上忘光的性格。

第10名 處女座

處女認為比起什麼都要記在腦海裡，不如有需要時再查就好。

第9名 天秤座

天秤座人脈廣，覺得自己就算沒記住，肯定也有誰會代替自己記得。

第8名 魔羯座

充滿野心的魔羯座，目標往往擺在未來，不拘泥於過去的事。

第7名 金牛座

金牛屬於要重複兩、三遍，才能夠好好記住事情的星座。

第6名 雙魚座

看似漫不經心的雙魚，意外會記得和戀人之間「某年某月某一天發生了什麼事」之類的回憶。

第5名 獅子座

對於曾經感動自己的事情，獅子座能夠記一輩子。

第4名 水瓶座

水瓶擅於用理論方式思考，進一步連結各種事情。

第3名 牡羊座

牡羊座有著卓越的領導力。既然身為領袖，自然需要記住每個成員的特點，才能方便管理。對於希望能保持領導地位的牡羊來說，記憶力的維持至關重要。他們會努力記住成員的優缺點，以確保能夠統率眾人。

第2名 射手座

射手座雖然看似特立獨行，但也是12星座裡，最具哲學家氣質的星座。射手座的象徵是半人半馬，其中特立獨行是馬的部分，人類部分則是有智慧的賢者。因此射手座對於未知事物相當有興趣，能成為知識豐富的活字典。

第1名 雙子座

雙子座經常被認為說話前後不一，似乎記憶力不好。但其實他們並非真的忘記，而是為了順利溝通，才裝作忘記的樣子。擅長多功處理雙魚座，其實正需要強大的記憶力，才能妥善處理各種事務。