精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

隨著經濟低迷，中國的富人在炫耀財富方面變得越來越謹慎，這給中國的奢侈品市場帶來了壓力。圖為奢侈品牌愛馬仕門市。(路透)

奢侈品迎「奢侈恥辱」逆風。隨著經濟面臨逆風，中國的富人在炫耀財富方面變得越來越謹慎，這給中國的奢侈品市場帶來了壓力。

CNBC報導，貝恩諮詢公司 6 月的一份報告稱，面對充滿挑戰的宏觀經濟環境、GDP 成長乏力和消費者信心疲軟，中國出現所謂的「奢侈品恥辱」跡象，這些因素損害了中產階級的消費和公司。

貝恩公司高級合夥人鄧旻表示，並不是中國的富人不願意在奢侈品上花錢，「實際上，我們在中國繼續看到一些頂級品牌的表現非常強勁，只是人們對一些渴望的消費，變得更加謹慎，並將繼續這樣做。」

貝恩公司合夥人兼時尚與奢侈品全球主管達皮齊奧（Claudia D’Arpizio）指出，富有的顧客害怕被視為過於招搖或過於賣弄。

達皮齊奧指出，「奢侈恥辱」，類似於 2008 年至 2009 年美國發生的事情，即使是有能力購買這些產品的人也不太願意這樣做。

相反的是，中國消費者越來越青睞「安靜的奢華」風格、投資 品以及「更微妙」和「不那麼引人注目」的奢侈品。

中國是世界第2大經濟體，擁有超過9.8萬名、淨資產超過3,000萬美元，僅次於美國。然而，在新冠疫情 之後，由於成長放緩和消費低迷的預期，經濟一直面臨壓力。隨著中國繼續應對青年高失業率和房地產問題，一些中國購物者在經濟不確定的情況下開始不再炫耀。

鄧旻指出，由於中國消費者正變得更加「成熟」，雖然他們過去更願意為外國品牌支付溢價，但如今，許多人是根據產品的品質，或品牌提供的價值主張進行購買的。

貝恩在報告中表示，儘管全球個人奢侈品產業預計將溫和成長，增幅高達4%，即高達4200億美元，但中國奢侈品市場卻「舉步維艱」且「整體萎縮」。

中國的政治定位，也對中國消費者「奢侈品恥辱」起了一定的作用。奧緯諮詢（Oliver Wyman）負責人周啟明表示，「政府一直在推動共同富裕，他們一直在勸阻任何形式的拜金主義。」

今年5月，中國開始打擊「炫富」行為，並禁止一些以奢華生活方式聞名的網路紅人出現在中國社群媒體 網站上。

達皮齊奧認為，中國的共同富裕運動，對中國人產生了心理影響，因為該國的一些富人已經開始將資金轉移出國。