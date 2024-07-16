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喝咖啡有助解酒？ 科學家不認同：幾類人恐宿醉更嚴重

編譯潘勛／即時報導
絕大多數科學家指出，喝咖啡無助於解除宿醉的難受。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
絕大多數科學家指出，喝咖啡無助於解除宿醉的難受。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

很多人認為喝咖啡治宿醉有效，可快速解除飲酒所致的頭痛、噁心、全身痠痛，但大多數科學家都認為，咖啡沒這個功效，此外截至目前，宿醉沒有解方，部分原因在它的成因很複雜，有些人體質不同，喝咖啡想解宿醉只怕還會造成健康重大危害。

專家指出，人體對酒精的反應要看基因以及新陳代謝，此外還有一堆因素如喝得多快、多猛、喝的是什麼酒。此外，難以入眠、脫水、腸胃不適的人宿醉更嚴重。

那麼，咖啡解酒的迷思何來？一般人可能忍不住認為，灌上一瓶、一杯富含咖啡因的飲料，可以提神，但科學證實咖啡因非但不能克服酒精影響，對有些人可能喝了之後宿醉更厲害。

脫水是助長宿醉的一大因素，而咖啡有利尿的特質，會讓人流失更多體液，而非補充。

喝咖啡可能讓宿醉的其他症候如噁心更嚴重。原來就睡眠不足的人，本想靠著喝咖啡讓自己保持清醒，可能警覺心更高沒錯，但對於宿醉以及沒睡飽的影響，感受也更深了。

咖啡因還有一些影響，讓宿醉感受更糟糕。應對咖啡因，血管會收縮、血壓升高，人的頭痛會更厲害。

假如人曾空腹喝咖啡而發抖，那麼這種體質的人，會因伴隨酒醉而抖得更厲害。喝咖啡只會更糟。

有人認為邊喝咖啡可以提升體能，處理酒精，所以當成防酒醉的招數。但科學證實，人體處理酒精及咖啡因的流程完全不同，一般來說，咖啡因會先處理，意味著你的清醒及知覺力更高，接下來喝酒，但前者消褪更快，只怕會讓你受苦更大。哈佛大學專家勒文(Howard E. LeWine)表示，喝咖啡佐酒，會讓你減少酒意，人體無法送出該少喝的提示，所以不知自制。

專家建議，多睡、多喝水或運動飲料、服用維他命B6，可以助人擺脫宿醉。

咖啡

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