德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸

專家警告，南部地區目前房屋供過於求，大泡沫可能爆炸。圖為德州郊區新建屋。(美聯社)

房地產專家傑爾利(Nick Gerli)指出，美國南部地區的房地產泡沫巨大，即將面臨爆炸危機，主要是建商疫情之後一頭熱蓋新屋，而許多人搬遷到南部，想追求較便宜住居、取利於新出現的遠端工作自由，以及較便宜的稅金，但目前這股趨勢減緩，新屋需求量也告萎縮。

「新聞周刊」(Newsweek)報導，建商在疫情後於南部如佛州、喬治亞、田納西及德州 一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。

Reventure Consulting機構執行長的傑爾利在X平台貼文指出，南部已發展出龐大住房泡沫，即將爆破；新屋銷售間數升高到近30萬，為史上最高，甚至比2006年8月的前一波泡沫更大，接下來就是大規模崩盤。

傑爾利一針見血談到魯莽投機助長這波房屋泡沫；建商及投資人過去3、4年大舉投機於房市，屋價已遠高於當地人所能負荷，因此就造出大泡沫；目前泡沫已在消風之中，但速度不快，假如發生景氣衰退，加上其他利空因素，只怕就爆炸得很快。

當然，有些住居市場研究學者認為，房市在新冠疫情後一團紊亂，目前只是開始趨於穩定，但傑爾利的警告很難忽視。

以前房貸利率降到谷底，南部房價 又較便宜，才吸引買家成群而來，但利率已經調升，需求量萎縮，南部房市前景很不明朗。

Realtor.com首席經濟學者海爾(Danielle Hale)表示，依該機構的數據，南部各地的房市，以奧斯丁(Austin)、聖安東尼奧(San Antonio)兩城市最正常化，目前要賣的房比起疫情前來得多，影響到房價。例如在德州奧斯丁，目前房價中位數相形去年已降3%。

傑爾利指出，東北部、中西部房屋庫存少，就不會出現像南部的崩盤。