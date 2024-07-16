漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

一位在密西西比州克林頓市（Clinton）漢堡王 （Burger King）分店擔任經理的莎凱拉（Shakayla Dixon）因為在暑假期間雇用自己的兒子和兒子的三位朋友，被漢堡王認為以裙帶關係聘僱，莎凱拉付給四人的薪水太高，最後五人都被解雇。

WLBT報導，莎凱拉日前雇用了15歲的兒子科德里昂（Corderrion Valentine）和他的三位朋友，在暑假期間到自己管理的漢堡王上班。

莎凱拉說，她這麼做是希望兒子和朋友不要整天在街上閒晃，到店裡工作可以讓他們遠離麻煩，還能為新學期賺取學費。

科德里昂說，他同意母親的做法，認為他們有工作可以做是一件很好的事情，否則他們可能整天跑出去，和別人打架或是被捲入槍擊 案或謀殺案，因為當地的暴亂事件很頻繁，隨處可見。

莎凱拉在暑假一開始就雇用4人，她在4人入職當天幫他們拍了在廚房工作的照片並上傳臉書 ，照片獲得廣大迴響，在網路上流傳，連男星尼克肯能（Nick Cannon）都在自己的Instagram轉發照片，獲得9.4萬個讚。

但莎凱拉在貼出照片不久後接到漢堡王在該區的區主管電話，詢問科德里昂和朋友的薪水數目，對方告訴莎凱拉未成年和成年員工的計薪方式不同，但莎凱拉不知道這件事，對方認為她付給兒子的薪水太高，最終五人都被開除。

科德里昂說，失去這份暑期工讀讓他很難過，因為他認為去工作是一件好事，他現在就當作這是未來面對真實職場的暖身經驗，也希望自己在暑假時選擇去工讀而非打打殺殺能為其他孩子樹立榜樣。

莎凱拉說，她認為這並不公平，漢堡王沒有一開始就講好遊戲規則。她現在幫科德里昂及他們的朋友在募款網站設立募款頁面，希望能幫忙孩子們籌到新學期的學費。