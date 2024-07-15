我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普右耳蓋紗布亮相 全代會掀高潮

川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人

醫建議旅行返家後不要立刻開行李箱收拾 網友：感謝懶惰救了我

世界新聞網／輯
醫生建議旅行返家後不要立刻打開行李收拾，因為那樣可能會讓臭蟲入侵家中。示意圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）
醫生建議旅行返家後不要立刻打開行李收拾，因為那樣可能會讓臭蟲入侵家中。示意圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

維吉尼亞州阿什本（Ashburn）的醫生辛格（Jason Singh）表示，他建議從旅行返家後最好不要馬上打開行李箱整理行李，因為這可能導致躲在行李箱中的臭蟲在家中滋生繁衍。有網友看了他的建議後說，這下他找到以後旅行後可以偷懶不收行李的藉口了。

@drjaysonisfresh

How long do you wait to unpack?

♬ original sound - Dr. Jason Singh

每日郵報（Daily Mail）報導辛格常在TikTok分享醫學知識，有9.6萬位粉絲追蹤，他之前分享旅行回來後不要立刻開行李箱的影片從6月中發布以來已累積將近60萬次瀏覽。

辛格說，特別是住飯店的旅客，旅行返家後立刻開行李箱收拾，可能會讓臭蟲跑到家中，在衣物和物品上產卵，最終在家中滋生。

辛格說，臭蟲的卵通常需要6至10天孵化，幼蟲孵化後要吸血才能繼續生長，若被關在行李箱中多日沒有食物來源，最後就會被餓死或脫水而死，他建議行李箱在返家後最好處於密封狀態兩周，若只是關著幾小時或幾天恐也無法避免臭蟲入侵。

辛格說，現在大家有了旅行後偷懶不收行李的理由了，就像他一樣，旅行後就把行李箱放在一旁不管。

旅遊網站「旅遊和休閒」表示，旅行完回到家後可以先把衣物放到烘乾機而非洗衣機。昆蟲學家布勞恩（Eric Braun）說，高溫可以殺死臭蟲，而洗衣機的水溫不足以殺死牠們，因此建議回家後可以先把行李箱和身上穿的衣服先丟到烘衣機30分鐘，不能烘的衣服就包好送乾洗。

有網友看了辛格的影片後說，他喜歡拖拖拉拉、不馬上整理行李的行為獲得醫生認可，感覺很棒，還有人說這真是個大好消息，因為他旅行回家後根本沒體力整理行李，也有人說「太棒了，我的懶惰救了我」。

也有網友留言，說自己一回到家就開行李箱把所有衣物丟洗衣機，因為她需要那些衣物換洗，也有網友說他無法旅行回到家後不立刻整理行李，那樣他會渾身不自在。

維吉尼亞州 高溫 TikTok

上一則

認不出是007 丹尼爾克雷格顛覆演出LOEWE廣告

延伸閱讀

去機場前可先檢查兩件事 避免行程被延誤

去機場前可先檢查兩件事 避免行程被延誤
旅遊專家推薦5個適合背包客獨自旅遊城市 台北上榜

旅遊專家推薦5個適合背包客獨自旅遊城市 台北上榜
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
行李收納6招學起來 挪出更多空間裝戰利品

行李收納6招學起來 挪出更多空間裝戰利品

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
每個生肖下半年的運勢各不相同。（取材自unsplash.com＠Brooke Cagle）

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

2024-07-10 23:30
四生肖夏天事業運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

2024-07-15 00:35

超人氣

更多 >
4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」