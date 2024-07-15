醫建議旅行返家後不要立刻開行李箱收拾 網友：感謝懶惰救了我

醫生建議旅行返家後不要立刻打開行李收拾，因為那樣可能會讓臭蟲入侵家中。示意圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

維吉尼亞州 阿什本（Ashburn）的醫生辛格（Jason Singh）表示，他建議從旅行返家後最好不要馬上打開行李箱整理行李，因為這可能導致躲在行李箱中的臭蟲在家中滋生繁衍。有網友看了他的建議後說，這下他找到以後旅行後可以偷懶不收行李的藉口了。

每日郵報（Daily Mail）報導，辛格常在TikTok 分享醫學知識，有9.6萬位粉絲追蹤，他之前分享旅行回來後不要立刻開行李箱的影片從6月中發布以來已累積將近60萬次瀏覽。

辛格說，特別是住飯店的旅客，旅行返家後立刻開行李箱收拾，可能會讓臭蟲跑到家中，在衣物和物品上產卵，最終在家中滋生。

辛格說，臭蟲的卵通常需要6至10天孵化，幼蟲孵化後要吸血才能繼續生長，若被關在行李箱中多日沒有食物來源，最後就會被餓死或脫水而死，他建議行李箱在返家後最好處於密封狀態兩周，若只是關著幾小時或幾天恐也無法避免臭蟲入侵。

辛格說，現在大家有了旅行後偷懶不收行李的理由了，就像他一樣，旅行後就把行李箱放在一旁不管。

旅遊網站「旅遊和休閒」表示，旅行完回到家後可以先把衣物放到烘乾機而非洗衣機。昆蟲學家布勞恩（Eric Braun）說，高溫 可以殺死臭蟲，而洗衣機的水溫不足以殺死牠們，因此建議回家後可以先把行李箱和身上穿的衣服先丟到烘衣機30分鐘，不能烘的衣服就包好送乾洗。

有網友看了辛格的影片後說，他喜歡拖拖拉拉、不馬上整理行李的行為獲得醫生認可，感覺很棒，還有人說這真是個大好消息，因為他旅行回家後根本沒體力整理行李，也有人說「太棒了，我的懶惰救了我」。

也有網友留言，說自己一回到家就開行李箱把所有衣物丟洗衣機，因為她需要那些衣物換洗，也有網友說他無法旅行回到家後不立刻整理行李，那樣他會渾身不自在。