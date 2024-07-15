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科學界：月球有山洞「好幾百個」 可當太空人基地

記者張聲肇／即時報導
圖為1969年阿波羅11號太空船登陸月球地點。新的科學研究發現，距此不遠處，有個洞穴大得足以做為未來太空人的基地；而這種洞穴，有好幾百個。(美聯社)
圖為1969年阿波羅11號太空船登陸月球地點。新的科學研究發現，距此不遠處，有個洞穴大得足以做為未來太空人的基地；而這種洞穴，有好幾百個。(美聯社)

科學界確認，距離55年前阿波羅11號太空船登陸月球地點不遠的地方，有個洞穴大到足以做為未來太空人的基地，而這種洞穴，有好幾百個。

義大利人領導的研究團隊15日說，有證據顯示，離阿波羅11號登月地點250哩的寧靜海，可以通到這個相當大的山洞。寧靜海是目前所知月球上最深的坑窪地。

這個「大山洞」，就像那一帶的200多個山洞，都是火山熔岩管坍塌後形成的。

研究團隊根據太空總署繞月偵測艇雷達測量的資料，拿來和地球熔岩管做比較，研究結果發表於最新一期的「自然天文學」期刊。

報告說，雷達資料僅顯示地底洞的大致情況，長約數十碼，寬約130呎，或許更大些。

研究團隊成員、特倫托大學(University of Trento)科學家卡瑞爾(Leonardo Carrer)和布魯左尼(Lorenzo Bruzzone)說，「50多年來，月球的洞穴一直很神祕，現在終於能夠證明其確實存在，這是很令人興奮的事。」

團隊說，月球上的洞穴，似乎多數位於古老的火山岩漿平原，月球南極也許也有，美國太空總署(NASA)計畫再過幾年登月的太空人，將集中探索這一帶。其中，永遠陰影壟罩的隕石坑，據信有冰凍的水，可做為人類飲用和火箭燃料。

NASA的阿波羅登月計畫，從1969年7月20日阿姆斯壯和艾德林踏出「人類一大步」起，總共有12名太空人踩上月球土地。

卡瑞爾和布魯左尼團隊說，月球上的坑洞可能多達數百個，熔岩管有數千個。太空人可把山洞當基地，以免承受太多宇宙光和太陽輻射，也可躲過小型的隕石墜落撞擊。不過，要把洞穴建成長久住人的基地，耗時且艱難，光從可能需要不斷加強洞牆、以免崩塌這點，就可想見。

洞中岩石等質材，不像月球表面亙古以來承受宇宙洪荒，其原始相貌有助科學界了解月球的演化史，特別是火山活動史。

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