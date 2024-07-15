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美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

中國義烏搶賺「災難財」推出川普、甘迺迪、安倍的連環鑰匙圈

記者賴錦宏／即時報導
電商拼多多上，13日下午出現川普被槍擊照片的T恤。（取材自X平台）
電商拼多多上，13日下午出現川普被槍擊照片的T恤。（取材自X平台）

美國總統候選人川普13日在賓夕凡尼亞州造勢時遭到槍擊，震驚全球。美聯社記者沃奇（Evan Vucci）拍攝的川普右耳受傷後，不忘振臂疾呼「戰鬥！」的照片，更是傳遍全世界。中國商人腦筋動得更快，兩小時後，中國電商紛紛推出T恤，把這張照片印在上頭，要價台幣百元到千元不等。而義烏小商品市場也推出一款連環鑰匙圈，把受槍擊的甘迺迪、安倍晉三和川普三人相片連在一起，甚至將之稱為「義烏速度」。

曾獲普立茲新聞獎的美聯社記者沃奇所拍攝的照片，不只呈現臉上沾著血的川普，高舉拳頭大喊戰鬥的模樣，搭配背後飄揚的美國國旗，張力十足，腦筋轉得快的中國商家絲毫不顧版權問題，在槍擊發生的兩小時後，就火速推出印有該張照片的短袖T恤，在天貓、淘寶上販售，每件要價人民幣30幾元到100多元不等。

一位北京廠商在微信朋友圈發完 T恤樣本照片後，附加一句：「商機一閃而過」。另有一位溫州商人則在朋友圈發圖稱，照片加上「FIGHT」英文字樣的T恤，已經上架，歡迎洽詢。

對於一些眼中只有金錢的商人，社交平台「X」上，有不少海外華人在商品網頁下留言：「兄弟，血還沒乾」、「這令人反感，我想川普也會同意」、「應該要把收益給受死者」。

但也有網友留言：「我們不生產民主，但我們生產民主選舉的物料」、「義烏經濟又被懂王帶了一波」。但很快地，部分中國電商和微商已將川普被槍擊的T恤下架。

電商拼多多上，13日下午出現川普被槍擊照片的T恤。（取材自X平台）
電商拼多多上，13日下午出現川普被槍擊照片的T恤。（取材自X平台）
微商出現一款包括安倍晉三、甘迺迪和川普三人相片的連環鑰匙圈。（取材自X平台）
微商出現一款包括安倍晉三、甘迺迪和川普三人相片的連環鑰匙圈。（取材自X平台）

川普 槍擊 電商

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