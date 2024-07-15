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行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

搶川普商機賣濺血T恤、馬克杯？注意…版權與上次入獄照不同

編譯季晶晶／綜合外電
想拿川普遇刺濺血照製網售商品須注意版權問題。(歐新社)
想拿川普遇刺濺血照製網售商品須注意版權問題。(歐新社)

川普槍擊後臉部濺血但高舉右拳的形象周日出現在各大報頭版頭，網路商家動作超快，已經開始銷售印有這個圖像的T恤和馬克杯，但律師提醒一事可能引發後續問題。

僅在Etsy平台上，就有100多款印有槍擊案圖片的T恤在賣。其中多件加印了「戰鬥」和「永不屈服」的字樣。

南華早報報導，經常以美國客戶為行銷對象的中國賣家說：「我們一看到槍擊案新聞，就把T恤放到網上賣，儘管還沒送印。不到三小時，就有來自中國和美國的2000多份訂單。」

資深政治行销專家Craig Agranoff表示，他相信川普選選團隊一定會考慮利用這次槍擊事件製作商品，就像2023年8月他被控企圖推翻總統大選結果時，向喬治亞州投案時拍攝的入獄檔案照一樣。

使用照片需注意版權問題。根據佛羅里達州律師Michelle Suskauer，上次川普的入獄照是公共記錄的一部分，但這次槍擊案照片的智慧財產權屬於攝影師或負責發照的新聞社和圖庫，所以，商家或川普競選團隊必須徵得許可，很可能要支付補償金才能使用，否則將違反版權。

槍擊 川普 喬治亞州

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