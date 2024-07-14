川普遇襲照片 登上最新一期時代雜誌封面
前總統川普（Donald Trump）13日在賓州舉行競選集會時遭槍擊，他遇襲時的經典照片7月14日登上時代雜誌（TIME）封面。
川普曾35次登上時代雜誌封面。在任總統的4年，川普為全球媒體提供了無數新聞素材，不管事照片、插畫、合成等多種視覺表達形式，都被用在封面創作中。
另據中央社引述報導，政治新聞媒體Politico稱，全美多處大型教會的牧師今天在主日崇拜聚會時，將川普13日在賓州造勢場合躲過槍擊的奇蹟歸功於上帝，或將川普描繪為天選之人，可讓福音派教徒堅信川普是總統人選的必然選擇。
許多共和黨政治人物也以上帝之手來解釋為何川普能驚險倖免於暗殺企圖。
共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）說，「上帝昨天保護了川普總統」。佛羅里達州共和黨聯邦眾議員沙拉薩（Maria Elvira Salazar）在社群平台X的貼文發布一張插圖，畫的是天使引導川普避開子彈。
曾參與共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）貼文說，川普躲過暗殺是「神的眷顧」，「一髮之差，險些對國家帶來致命打擊」。
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