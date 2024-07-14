我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

川普遇襲照片 登上最新一期時代雜誌封面

世界新聞網／輯
川普遇襲照片登上時代雜誌封面。（取材自X平台）
川普遇襲照片登上時代雜誌封面。（取材自X平台）

前總統川普（Donald Trump）13日在賓州舉行競選集會時遭槍擊，他遇襲時的經典照片7月14日登上時代雜誌（TIME）封面。

川普曾35次登上時代雜誌封面。在任總統的4年，川普為全球媒體提供了無數新聞素材，不管事照片、插畫、合成等多種視覺表達形式，都被用在封面創作中。 

另據中央社引述報導，政治新聞媒體Politico稱，全美多處大型教會的牧師今天在主日崇拜聚會時，將川普13日在賓州造勢場合躲過槍擊的奇蹟歸功於上帝，或將川普描繪為天選之人，可讓福音派教徒堅信川普是總統人選的必然選擇。

許多共和黨政治人物也以上帝之手來解釋為何川普能驚險倖免於暗殺企圖。

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）說，「上帝昨天保護了川普總統」。佛羅里達州共和黨聯邦眾議員沙拉薩（Maria Elvira Salazar）在社群平台X的貼文發布一張插圖，畫的是天使引導川普避開子彈。

曾參與共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）貼文說，川普躲過暗殺是「神的眷顧」，「一髮之差，險些對國家帶來致命打擊」。

川普 共和黨 賓州

上一則

社群假訊息 義大利體育編輯遭誤認為「川普案槍手」

下一則

華為上海全球最大研發中心建成 遠比蘋果總部Apple Park還大

延伸閱讀

川普遇襲能與319槍擊案相比？陳水扁再發聲：充滿變數

川普遇襲能與319槍擊案相比？陳水扁再發聲：充滿變數
川普遇刺無恙 美元走升 油金走低 比特幣站上6.1萬元

川普遇刺無恙 美元走升 油金走低 比特幣站上6.1萬元
川普遭暗殺未遂 如何影響金融市場？雷根遇刺有先例

川普遭暗殺未遂 如何影響金融市場？雷根遇刺有先例
躲過暗殺 川普抵密爾瓦基參加共和黨全代會 梅蘭妮亞陪同出席

躲過暗殺 川普抵密爾瓦基參加共和黨全代會 梅蘭妮亞陪同出席

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
每個生肖下半年的運勢各不相同。（取材自unsplash.com＠Brooke Cagle）

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

2024-07-10 23:30
四生肖最近紅光滿面，賺錢滿滿。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aline Viana Prado）

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

2024-07-13 02:00

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火