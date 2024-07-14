川普遇襲照片 登上最新一期時代雜誌封面

川普遇襲照片登上時代雜誌封面。（取材自X平台）

前總統川普 （Donald Trump）13日在賓州 舉行競選集會時遭槍擊，他遇襲時的經典照片7月14日登上時代雜誌（TIME）封面。

川普曾35次登上時代雜誌封面。在任總統的4年，川普為全球媒體提供了無數新聞素材，不管事照片、插畫、合成等多種視覺表達形式，都被用在封面創作中。

另據中央社引述報導，政治新聞媒體Politico稱，全美多處大型教會的牧師今天在主日崇拜聚會時，將川普13日在賓州造勢場合躲過槍擊的奇蹟歸功於上帝，或將川普描繪為天選之人，可讓福音派教徒堅信川普是總統人選的必然選擇。

許多共和黨 政治人物也以上帝之手來解釋為何川普能驚險倖免於暗殺企圖。

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）說，「上帝昨天保護了川普總統」。佛羅里達州共和黨聯邦眾議員沙拉薩（Maria Elvira Salazar）在社群平台X的貼文發布一張插圖，畫的是天使引導川普避開子彈。

曾參與共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）貼文說，川普躲過暗殺是「神的眷顧」，「一髮之差，險些對國家帶來致命打擊」。